Виноград – это вкусная и полезная ягода, которую обожают почти все. Хозяйки всегда пытаются приобрести достаточно много винограда, чтобы он всегда был дома в наличии. Однако очень часто случается так, что уже через несколько дней виноград портится и приходится отправлять его на свалку.

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Что нужно сделать, чтобы этого не происходило и как правильно его хранить, узнавал Express. Благодаря простым манипуляциям, гроздья фрукта будут оставаться свежими в течение трех недель.

Виноград наделен большим количеством воды и очень тонкой кожурой. Благодаря этому он становится благоприятным для попадания бактерий, провоцирующих появление плесени. Но теперь есть замечательный лайфхак, благодаря которому ягоды на гроздье не будут портиться и оставаться упругими более трех недель.

Не нужно мыть весь виноград сразу после того, как вы принесли его домой. Храните виноград грязным в отделении для хрустящих овощей в холодильнике. Только там он не будет повышаться влиянию факторов, вызывающих гниение.

Кроме этого, виноград следует хранить в контейнере без крышки и с отверстиями, содержащимися со всех сторон. Таким образом, обеспечивается хорошая циркуляция воздуха и процесс гниения начнется значительно позже.

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