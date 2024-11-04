Яйца всегда были и остаются самым популярным продуктом для завтрака. У каждого человека есть собственный, любимый рецепт их приготовления. Кто-то любит оставлять желток в жидком состоянии, в то время как другие люди всегда обжаривают яичницу с обеих сторон.

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В любом случае, во время приготовления этого блюда следует знать определенные тонкости, благодаря которым оно получится просто идеальным. Звездный шеф-повар Джейми Оливер на своем сайте поделился собственными секретами хранения и приготовления яиц.

По словам эксперта, лучшее место для хранения яиц – лоток, в котором они были приобретены. Его легко брать в руки и поместить в холодильник именно в том месте, где это наиболее удобно. Однако не следует забывать, что яичная скорлупа имеет пористую структуру. В этой связи, через нее непосредственно к самому яйцу могут проникать посторонние запахи. Например, лоток с яйцами лучше не класть у рыбы, благоухающих сыров и других продуктов, наделенных незаурядным ароматом.

А уже во время приготовления яичницы важно соблюдать правильный температурный режим. Сковорода должна быть помещена на слабый или средний огонь и смазана только 1 ст.л. оливкового масла. А после того как яйца будут готовы, их следует выложить на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

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