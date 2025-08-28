Как правильно и где хранить зелень, чтобы она долго была свежей: делимся полезными советами
Чтобы зелень долго оставалась свежей и полезной в холодильнике, нужно знать, как правильно ее хранить как можно дольше. Стоит отметить, что зелень – лучший источник множества витаминов (A, K, C, группы В, фолиевой кислоты) и микроэлементов (железо, магний, кальций, калий, цинк), а также антиоксидантов, клетчатки и воды. Регулярное употребление разной зелени поддерживает иммунитет.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно хранить в холодильнике зелень, чтобы она была долго свежей.
Подготовка зелени:
Переберите зелень: Выбросьте поврежденные или увядшие листья. После промойте ее под холодной водой. Высушите, зелень должна быть полностью сухой, чтобы не появилась слизь и она не портилась.
Способы хранения зелени
В герметичном контейнере
Выстелите дно контейнера бумажным полотенцем, положите сухую зелень, накройте ее еще одним полотенцем и плотно закройте крышкой. Это защитит зелень от высыхания и сохранит ее свежей.
В пакете с бумажным полотенцем
Аккуратно заверните сухую зелень в бумажное полотенце, а затем положите в герметичный пакет или зип-пакет и храните в холодильнике.
Как букет в банке
Поставьте стебли зелени (петрушки, укропа) в стакан или банку с небольшим количеством воды, накройте сверху полиэтиленовым пакетом и закрепите резинкой. Регулярно меняйте воду.
Важные советы:
1. Не солите зелень перед хранением.
2. Не утрамбовывайте зелень: в контейнере, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Используйте нижнюю полку холодильника, поскольку там температура наиболее стабильна..
Для длительного хранения: ее можно заморозить, а перед этим промойте ее, высушите и порционно разложите по пакетам для заморозки.
