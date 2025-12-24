Как правильно и из какого мяса варить бульон, чтобы он был вкусным и прозрачным: делимся советами
Куриный бульон – очень вкусное и главное – полезное блюдо, которое готовится очень быстро и легко. Для того, чтобы бульон был прозрачным, кулинары советуют вымачивать мясо, а также варить блюдо на медленном огне.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и правильно сварить вкусный куриный бульон.
Чтобы сварить прозрачный куриный бульон, необходимо соблюдать температурный режим и вовремя удалять примеси.
Основные правила прозрачности
Холодная вода
Закладывайте курицу только в холодную воду. Это обеспечит постепенный выход белка и лучший вкус.
Медленный огонь
После закипания убавьте огонь до минимума. Бульон не должен бурлить — он должен едва заметно "побулькивать" (томиться). Бурное кипение делает жидкость мутной.
Удаление пены
Снимайте пену (шум) в течение первых 15-20 минут варки. Если она осядет на дно, бульон помутнеет.
Слив первой воды
Для максимальной прозрачности и удаления лишнего жира первую воду после закипания рекомендуется слить, мясо и кастрюлю промыть, а затем залить свежей водой.
Открытая крышка: Варите без крышки или с небольшим зазором. Это предотвратит перегрев и излишнюю циркуляцию частиц.
Соль в конце
Солите бульон на финальном этапе приготовления.
Выбор мяса
Для прозрачного бульона лучше использовать целые части на кости (крылья, голени, остовы), но не филе, так как в нем недостаточно соединительной ткани для навара. Чтобы бульон не был слишком жирным, с курицы можно предварительно снять кожу.
Что делать, если бульон стал мутным?
Его можно осветлить с помощью "оттяжки" из яичных белков
Охладите бульон. Взбейте 1-2 яичных белка с небольшим количеством холодной воды. Введите смесь в бульон, доведите до слабого кипения, не перемешивая. Белок свернется и соберет все лишнее. После этого процедите бульон через марлю!
