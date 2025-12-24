Куриный бульон – очень вкусное и главное – полезное блюдо, которое готовится очень быстро и легко. Для того, чтобы бульон был прозрачным, кулинары советуют вымачивать мясо, а также варить блюдо на медленном огне.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и правильно сварить вкусный куриный бульон.

Чтобы сварить прозрачный куриный бульон, необходимо соблюдать температурный режим и вовремя удалять примеси.

Основные правила прозрачности

Холодная вода

Закладывайте курицу только в холодную воду. Это обеспечит постепенный выход белка и лучший вкус.

Медленный огонь

После закипания убавьте огонь до минимума. Бульон не должен бурлить — он должен едва заметно "побулькивать" (томиться). Бурное кипение делает жидкость мутной.

Удаление пены

Снимайте пену (шум) в течение первых 15-20 минут варки. Если она осядет на дно, бульон помутнеет.

Слив первой воды

Для максимальной прозрачности и удаления лишнего жира первую воду после закипания рекомендуется слить, мясо и кастрюлю промыть, а затем залить свежей водой.

Открытая крышка: Варите без крышки или с небольшим зазором. Это предотвратит перегрев и излишнюю циркуляцию частиц.

Соль в конце

Солите бульон на финальном этапе приготовления.

Выбор мяса

Для прозрачного бульона лучше использовать целые части на кости (крылья, голени, остовы), но не филе, так как в нем недостаточно соединительной ткани для навара. Чтобы бульон не был слишком жирным, с курицы можно предварительно снять кожу.

Что делать, если бульон стал мутным?

Его можно осветлить с помощью "оттяжки" из яичных белков

Охладите бульон. Взбейте 1-2 яичных белка с небольшим количеством холодной воды. Введите смесь в бульон, доведите до слабого кипения, не перемешивая. Белок свернется и соберет все лишнее. После этого процедите бульон через марлю!

