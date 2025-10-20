Жареный картофель – любимое блюдо многих. И готовится он очень просто, важно всего лишь – выбрать подходящий сорт картофеля, а также знать как правильно его жарить.

Редакция FoodOboz делится советами, как приготовит вкусный и хрустящий жареный картофель.

Как правильно пожарить картофель, чтобы он не горел

Секрет идеального хрустящего картофеля — это крахмал или мука. Если вы хотите, чтобы жареная картошка имела идеальную корочку, а внутри оставалась нежной, перед жаркой нужно добавить немного картофельного крахмала или пшеничной муки.

Как правильно нарезать картофель

Нарежьте картофель ровными кусочками, чтобы они были одинаковыми.

Картофель нужно залить водой

Картофель порезанный залейте его холодной водой и оставьте минимум на 10-15 минут, так из нее уйдет избыток природного крахмала, это поможет избежать слипания картофеля в процессе приготовления.

Крахмал и мука

После переложите картофель на бумажное полотенце и после посыпьте их двумя чайными ложками крахмала или муки и перемешайте.

Как жарить картофель

Жарьте картофель на разогретой сковороде на достаточном количестве масла, тогда картофель получит золотистую, хрустящую корочку.

