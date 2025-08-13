Яйца – один из самых полезных и ценных продуктов, в котором содержатся все необходимые организму аминокислоты, а также витамины A, D, E, группы B, фосфор, селен, железо и цинк. А желток богат холином, который важен для работы мозга и нервной системы, а также антиоксидантами лютеином и зеаксантином, полезными для зрения. Яйца лучше всего есть в вареном виде или делать яйца пашот, когда желток после приготовления остается жидким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных и простых в приготовлении яиц пашот.

Ингредиенты:

масло

соль

яйцо

пищевая пленка

Способ приготовления:

1. Растягиваем на столе пленку пищевую, смазываем маслом, выбираем аккуратно яйцо, солим и сцепляем за края, чтобы образовался мешочек.

2. Погружаем в кипящую воду на 2-3 минуты.

Очень легко и не надо закручивать воронку и без уксуса.

