Как правильно приготовить полезные яйца пашот: самый простой и лучший способ

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,3 т.
Как правильно приготовить полезные яйца пашот: самый простой и лучший способ

Яйца пашот – одно из самых полезных и вкусных блюд из яиц, так как после приготовления желток остается жидким. И к тому же для приготовления яиц вам понадобится всего лишь вода, уксус, соль и сито. 

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Яйцо пашот

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить очень вкусные и полезные яйца пашот. 

Рецепт яиц пашот

Как правильно готовить яйца пашот: 

1. Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок жидкий и у вас пашот расплывется в воде.

Как правильно готовить яйца пашот

2. Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.

Вода с уксусом

3. Также следует сделать водоворот с помощью ложки или венчика, так готовый пашот будет хорошей формы.

Как правильно готовить яйца пашот

4. На ситечко разбейте яйцо и когда выльете его в кипящую воду, сразу вылейте яйцо в воду с маленькой высоты.

Готовое яйцо

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