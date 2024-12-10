Яйца пашот – одно из самых полезных и вкусных блюд из яиц, так как после приготовления желток остается жидким. И к тому же для приготовления яиц вам понадобится всего лишь вода, уксус, соль и сито.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить очень вкусные и полезные яйца пашот.

Как правильно готовить яйца пашот:

1. Яйца должны быть свежие, если они не первой свежести, то белок жидкий и у вас пашот расплывется в воде.

2. Воду можно подсолить и добавить немного уксуса, так белок быстрее свернется, но это не обязательно, если у вас свежие яйца.

3. Также следует сделать водоворот с помощью ложки или венчика, так готовый пашот будет хорошей формы.

4. На ситечко разбейте яйцо и когда выльете его в кипящую воду, сразу вылейте яйцо в воду с маленькой высоты.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: