Как правильно приготовить заливной язык: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
243
Рецепт заливного языка

Вареный язык – очень вкусный, полезный и сытный продукт, который готовится очень просто – его можно просто сварить. Для того, чтобы он хорошо чистился, кулинары советуют его сразу после варки опустить в ледяную воду и чистить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного языка, который будет очень нежным.

Ингредиенты:

  • язык говяжий 1.3 кг
  • лук 2 шт.
  • перец черный горошек
  • перец душистый
  • лавровый лист
  • соль
  • куриное филе (для бульона)
  • желатин 3 ч.л на 750 мл. бульона

Способ приготовления:

1. Язык помойте и варите 2,5-3 часа с добавлением, соли, перца, лаврового листа и лука.

2. После того как язык сварился перекладываем в миску и заливаем холодной водой, чтобы он хорошо почистился. Почищенный язык ставим в холодильник минимум на 2 часа.

3. Отдельно варите филе для бульона. Бульон надо процедить через марлю.

4. Растопленный желатин добавляем в бульон, не доводим до кипения. Нарезаем язык, выкладываем на тарелку, украшаем, заливаем бульоном и ставим в холодильник до застывания.

