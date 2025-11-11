Как правильно приготовить заливной язык: рецепт блюда для новогоднего стола
Вареный язык – очень вкусный, полезный и сытный продукт, который готовится очень просто – его можно просто сварить. Для того, чтобы он хорошо чистился, кулинары советуют его сразу после варки опустить в ледяную воду и чистить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного языка, который будет очень нежным.
Ингредиенты:
- язык говяжий 1.3 кг
- лук 2 шт.
- перец черный горошек
- перец душистый
- лавровый лист
- соль
- куриное филе (для бульона)
- желатин 3 ч.л на 750 мл. бульона
Способ приготовления:
1. Язык помойте и варите 2,5-3 часа с добавлением, соли, перца, лаврового листа и лука.
2. После того как язык сварился перекладываем в миску и заливаем холодной водой, чтобы он хорошо почистился. Почищенный язык ставим в холодильник минимум на 2 часа.
3. Отдельно варите филе для бульона. Бульон надо процедить через марлю.
4. Растопленный желатин добавляем в бульон, не доводим до кипения. Нарезаем язык, выкладываем на тарелку, украшаем, заливаем бульоном и ставим в холодильник до застывания.
