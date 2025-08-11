Борщ – одно из самых вкусных украинских блюд. Готовят его в каждом регионе Украины по-разному. Но, основа блюда всегда остается неизменной – это свекла, капуста, томатная паста, мясной бульон. А для яркого вкуса можно добавлять фасоль, нут, чернослив, и даже жареных карасей, кильку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного, яркого борща, который сразу получится у каждой хозяйки.

Ингредиенты на 3 л борща:

500 г говяжьих ребер (по желанию можно еще говяжий ошеек добавить)

2 лука

2 моркови

3-4 картофелины

2 больших свеклы

1 ст.л. томатной пасты

1 ст.л. яблочного уксуса или сок 1/3 лимона

1 ст.л. сахара

4-5 шт копченого чернослива

4-5 зубчиков чеснока

10 горошин душистого перца, 1/2 ст.л. соли, 2 лавровых листа, 2-3 веточки укропа, петрушка

Способ приготовления:

1. Для бульона: поджариваем лук, 1 морковь, ребра говяжьи или кусочек мяса, заливаем водой (2,5 л), доводим до кипения и готовим на маленьком огне 3-4 часа, тогда бульон будет очень наваристым.

2. Заправка: 1/2 лука жарим до золотистости, добавляем 1 натертую морковь и 2 свежих натертых свеклы, тушим вместе 5 минут, добавляем сахар, томатную пасту, уксус и тушим еще 5 минут, картофель нарезаем.

3. Готовый бульон процеживаем, мясо нарезаем, доливаем в бульон воды так, чтобы было 2 л. В бульон добавляем нарезанный картофель, мясо, заправку, солим, добавляем перец, лавровый лист, копченый чернослив, чеснок и укроп, готовим до готовности картофеля на умеренном огне.

После приготовления оставляем борщ настояться на 1 час, посыпаем зеленью и можно подавать!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: