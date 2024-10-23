Как правильно варить гороховый суп: рецепт и полезные советы
Из самых сытных супов – гороховый, и к тому же он готовится очень быстро и просто. Важно – правильно подготовить горох, чтобы он был мягким и суп быстро приготовился.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с куркумой и сухариками.
Ингредиенты:
- Ребра копченые – 400 г
- Горох колотый – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Картофель большой – 3 шт.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль, перец
- Укроп
- Сухарики
Способ приготовления:
1. Бульон: в кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю, все залейте водой и готовить до полной готовности гороха.
3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.
4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.
5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой. Добавить измельченный укроп.
Подавать с поджаренным хлебом или сухариками!
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