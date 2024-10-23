Гороховый суп

Из самых сытных супов – гороховый, и к тому же он готовится очень быстро и просто. Важно – правильно подготовить горох, чтобы он был мягким и суп быстро приготовился.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с куркумой и сухариками.

Ингредиенты:

Ребра копченые – 400 г

Горох колотый – 500 г

Вода – 2,5 л

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Картофель большой – 3 шт.

Куркума – 1 ч.л.

Соль, перец

Укроп

Сухарики

Способ приготовления:

1. Бульон: в кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю, все залейте водой и готовить до полной готовности гороха.

3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.

4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой. Добавить измельченный укроп.

Подавать с поджаренным хлебом или сухариками!

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