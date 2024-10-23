Как правильно варить гороховый суп: рецепт и полезные советы

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,3 т.
Рецепт супа

Из самых сытных супов – гороховый, и к тому же он готовится очень быстро и просто. Важно – правильно подготовить горох, чтобы он был мягким и суп быстро приготовился.

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Гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с куркумой и сухариками.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • Ребра копченые – 400 г
  • Горох колотый – 500 г
  • Вода – 2,5 л
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Картофель большой – 3 шт.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Соль, перец
  • Укроп
  • Сухарики

Способ приготовления:

1. Бульон: в кастрюлю положить ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

Бульон из мяса и овощей

2. Промыть горох, слить воду и высыпать в кастрюлю, все залейте водой и готовить до полной готовности гороха.

Горох для супа

3. Достать из кастрюли морковь и лук. Они нам уже не понадобятся. Ребра разобрать от костей, а мясо нарезать.

Из чего сварить бульон для супа

4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.

Овощная зажарка

5. Выложить овощи и нарезанное мясо в суп и варить еще 10-15 минут. Регулировать густоту супа водой. Добавить измельченный укроп.

Что добавить в суп для яркого вкуса

Подавать с поджаренным хлебом или сухариками!

Готовый суп

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