Идеально прозрачный, ароматный и наваристый бульон – настоящая гордость любой хозяйки. Однако добиться такого результата бывает не всегда легко. Часто бульон получается мутным или недостаточно вкусным.

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Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить вкусный и прозрачный бульон из курицы. В этом деле нужно придерживаться особой технологии.

1. Выбор курицы

Все начинается с качественного мяса. Лучше всего использовать домашнюю курицу, ведь она дает более насыщенный вкус. Если такой нет, выбирайте свежую птицу в магазине. Перед варкой замочите курицу в холодной воде на 30 минут. Это поможет удалить лишние примеси и сделает бульон более прозрачным.

2. Обжаренные овощи – секрет аромата

Для придания вкуса приготовьте овощную зажарку. Крупно нарежьте лук, морковь и стебель сельдерея. Обжарьте их на сухой сковороде до легкой подгоревшей. Этот простой трюк раскроет аромат овощей и придаст бульону изысканные вкусовые нотки.

3. Технология варки

Положите курицу и обжаренные овощи в кастрюлю.

Залейте все прохладной водой.

Доведите до кипения и снимите пену. Этот шаг очень важен для сохранения прозрачности бульона.

Варите на медленном огне без крышки. Избегайте сильного кипения, которое делает бульон мутным.

После окончания варки дайте бульону настояться.

4. Как правильно хранить бульон

Перед хранением отделите мясо от костей. Это позволит мясу оставаться свежим дольше. Готовый бульон можно хранить в холодильнике или порционно заморозить в вакуумных пакетах.

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