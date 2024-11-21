Как правильно варить узвар на Рождество: рецепт на 5 литров
Узвар – это очень вкусный и полезный напиток, который принято подавать в украинских семьях на Рождество. Он готовится из сухофруктов с добавлением различных специй по вкусу.
Как правильно варить узвар, который можно подать к праздничному столу или просто пить каждый день, рассказали на YouTube-канале Закарпатская хозяйка. Там представили рецепт в расчете на 5 литров готового напитка.
Ингредиенты
- Сливы сушеные – 2 горсти.
- Яблоки сушеные – 2 горсти
- Груши сушеные – 2 горсти
- Сахар – по вкусу
Способ приготовления
1.Кастрюлю с 5 литрами воды ставим на плиту и включаем нагрев.
2. Когда вода почти закипела, добавляем сухофрукты, предварительно промытые под проточной водой.
3. Как только она снова закипит, уменьшаем нагрев до минимума и томим в течение 1-2 минут.
4. Добавляем сахар по вкусу. Лучше всего будет смаковать узвар с 2-3 столовыми ложками сахара на 5 литров воды.
5. Выключаем нагрев, накрываем крышкой и оставляем настаиваться на 5-6 часов.
6. Процеживаем узвар, наливаем в кувшин и подаем к столу.
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