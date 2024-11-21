Узвар – это очень вкусный и полезный напиток, который принято подавать в украинских семьях на Рождество. Он готовится из сухофруктов с добавлением различных специй по вкусу.

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Как правильно варить узвар, который можно подать к праздничному столу или просто пить каждый день, рассказали на YouTube-канале Закарпатская хозяйка. Там представили рецепт в расчете на 5 литров готового напитка.

Ингредиенты

Сливы сушеные – 2 горсти.

Яблоки сушеные – 2 горсти

Груши сушеные – 2 горсти

Сахар – по вкусу

Способ приготовления

1.Кастрюлю с 5 литрами воды ставим на плиту и включаем нагрев.

2. Когда вода почти закипела, добавляем сухофрукты, предварительно промытые под проточной водой.

3. Как только она снова закипит, уменьшаем нагрев до минимума и томим в течение 1-2 минут.

4. Добавляем сахар по вкусу. Лучше всего будет смаковать узвар с 2-3 столовыми ложками сахара на 5 литров воды.

5. Выключаем нагрев, накрываем крышкой и оставляем настаиваться на 5-6 часов.

6. Процеживаем узвар, наливаем в кувшин и подаем к столу.

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