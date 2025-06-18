Летние ягоды – это не только о сезонных десертах, но и о запасах на зиму. Особенно если речь идет о малине. Она нежная, сочная и ароматная, но вместе с тем очень прихотлива в хранении. Часто после разморозки из красивых ягод остается лишь пюре. Но правильная заморозка поможет сохранить и внешний вид, и вкус так, будто ягода только что с грядки.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно заморозить малину на зиму. Всего несколько простых правил помогут получить идеальную заготовку.

Самое первое, на что стоит обратить внимание – это состояние ягод перед заморозкой

Если малина чистая и собрана с куста без грязи и насекомых, мыть ее не обязательно. Ягода очень быстро впитывает влагу, а это может испортить весь процесс. Но если все же нужно ее промыть – делайте это осторожно и сразу выкладывайте в один слой на полотенце, чтобы она полностью высохла. Мокрая малина – почти гарантия того, что после морозилки она превратится в кашу.

Второй ключевой момент – начальная заморозка

Ягоды не стоит сразу складывать в пакет или контейнер. Сначала разложите их на поднос или доску, застеленную пергаментом, так, чтобы они не касались друг друга. Затем поместите все это в морозильную камеру на несколько часов. Когда малина схватится, ее можно аккуратно пересыпать в емкость для хранения. Благодаря этому она не слипнется, не помнется и сохранит форму.

Для хранения лучше всего подойдут плотные пакеты с застежкой или пищевые контейнеры с крышкой

Из пакетов нужно максимально удалить воздух - это минимизирует контакт с влагой и запахами других продуктов в морозилке. К тому же так малина дольше будет оставаться ароматной и вкусной.

Не замораживайте большие порции

Поделите ягоды на столько частей, сколько планируете использовать за один раз. Повторная заморозка полностью разрушает структуру малины, и после нее от ягод ничего не останется. А размораживать лучше всего просто при комнатной температуре, а не в холодильнике. Если оставить мешочек с ягодами в холоде на ночь – результат будет такой же, как и при неправильном хранении: размокшая и непривлекательная масса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: