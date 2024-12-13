Если вы хотите приготовить вкусную и сочную курицу, кулинары советуют перед запеканием ее хорошо замариновать. Еще важно – добавить цитрусовые во внутрь, это и придаст мягкости мясу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной курицы, с чесноком и соком апельсина.

Ингредиенты:

курица весом до 1.2 кг

1 головка чеснока

50 г свежего имбиря

75 г меда

цедра и сок 2 апельсинов

немного свежего или сушеного острого перца

300-400 мл соевого соуса

Для "начинки":

1/2 апельсина + 1 головка чеснока

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте нарезанные чеснок, имбирь, мед, цедру и апельсиновый сок, острый перец и соевый соус.

2. Окуните курицу и уберите в холодильник на ночь (в процессе несколько раз переворачиваем).

3. Во внутрь кладем кусочки апельсина, головку чеснока и зафиксируйте ножки.

4. Запекайте при 160 С 1,5 часа.

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