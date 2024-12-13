Как правильно запечь курицу, чтобы она была сочной и хрустящей: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусную и сочную курицу, кулинары советуют перед запеканием ее хорошо замариновать. Еще важно – добавить цитрусовые во внутрь, это и придаст мягкости мясу. 

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Сочная курица

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной курицы, с чесноком и соком апельсина.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • курица весом до 1.2 кг
  • 1 головка чеснока
  • 50 г свежего имбиря
  • 75 г меда
  • цедра и сок 2 апельсинов
  • немного свежего или сушеного острого перца
  • 300-400 мл соевого соуса

Для "начинки":

  • 1/2 апельсина + 1 головка чеснока

Способ приготовления:

1. Для маринада: смешайте нарезанные чеснок, имбирь, мед, цедру и апельсиновый сок, острый перец и соевый соус.

Маринад для мяса

2. Окуните курицу и уберите в холодильник на ночь (в процессе несколько раз переворачиваем).

Приготовление мяса

3. Во внутрь кладем кусочки апельсина, головку чеснока и зафиксируйте ножки.

Сколько готовить курицу

4. Запекайте при 160 С 1,5 часа.

Готовое блюдо

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