Как правильно запечь курицу, чтобы она была сочной и хрустящей: делимся секретами приготовления
Если вы хотите приготовить вкусную и сочную курицу, кулинары советуют перед запеканием ее хорошо замариновать. Еще важно – добавить цитрусовые во внутрь, это и придаст мягкости мясу.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной курицы, с чесноком и соком апельсина.
Ингредиенты:
- курица весом до 1.2 кг
- 1 головка чеснока
- 50 г свежего имбиря
- 75 г меда
- цедра и сок 2 апельсинов
- немного свежего или сушеного острого перца
- 300-400 мл соевого соуса
Для "начинки":
- 1/2 апельсина + 1 головка чеснока
Способ приготовления:
1. Для маринада: смешайте нарезанные чеснок, имбирь, мед, цедру и апельсиновый сок, острый перец и соевый соус.
2. Окуните курицу и уберите в холодильник на ночь (в процессе несколько раз переворачиваем).
3. Во внутрь кладем кусочки апельсина, головку чеснока и зафиксируйте ножки.
4. Запекайте при 160 С 1,5 часа.
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