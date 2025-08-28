Видео дня
Как правильно засолить красную рыбу для бутербродов и закусок: понадобится соль и сахар
Слабосоленая красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, бутербродов, а также тартара. Для того, чтобы вкусно засолить рыбу, достаточно будет всего лишь соли и сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой форели, с солью и сахаром.
Ингредиенты:
- 300 г рыбы(лосось, форель)
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Рыба посыпьте смесью соли и сахара, высыпаем немного смеси в контейнер, выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром.
2. Солим 4-6 часов!
