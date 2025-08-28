Слабосоленая красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, бутербродов, а также тартара. Для того, чтобы вкусно засолить рыбу, достаточно будет всего лишь соли и сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой форели, с солью и сахаром.

Ингредиенты:

300 г рыбы(лосось, форель)

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Рыба посыпьте смесью соли и сахара, высыпаем немного смеси в контейнер, выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром.

2. Солим 4-6 часов!

