Как правильно засолить красную рыбу для бутербродов и закусок: понадобится соль и сахар

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
117
Слабосоленая красная рыба – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, бутербродов, а также тартара. Для того, чтобы вкусно засолить рыбу, достаточно будет всего лишь соли и сахара.

Как вкусно и быстро засолить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой форели, с солью и сахаром.

Слабосоленая красная рыба

Ингредиенты:

  • 300 г рыбы(лосось, форель)
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Рыба посыпьте смесью соли и сахара, высыпаем немного смеси в контейнер, выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром.

Как правильно солить красную рыбу

2. Солим 4-6 часов!

Готовая рыба

