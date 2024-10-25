Блинчики смело можно назвать универсальным блюдом, ведь они могут подаваться в качестве десертов, завтраков, или как закуска. В любом случае, если блины подаются с начинкой, они должны выглядеть хорошо, что просто заставит их отведать.

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Как правильно завернуть начинку в блинчик, чтобы готовое блюдо вызвало большой аппетит, точно знает фудблогер с ником smachno vyshneve. В Instagram она рассказала о легком методе, благодаря которому начинка будет всегда оставаться внутри блина и не выпадет на тарелку.

Как правильно заворачивать начинку в блинчик

1. Готовые блины складываем пополам.

2. Выкладываем начинку поближе к одному из острых краев.

3. Закругленную часть блина заворачиваем внутрь.

4. Острый край, у которого находится начинка, закладываем внутрь.

5. Составляем треугольничком до окончания блинчика.

6. Свободный край блина заворачиваем в середину треугольника.

7. Подаем к столу.

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