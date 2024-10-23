Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

За последние годы привычка есть круассаны на завтрак распространилась далеко за пределы Франции. Тысячи кофеен по всему миру пытаются изготовить этот вид выпечки еще до открытия, чтобы с самого утра радовать своих покупателей их удивительным ароматом.

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Принято считать, что круасаны можно есть только пока они свежие. Дальше выпечка становится черствой и теряет свой вкус. Однако существует отличный способ, благодаря которому потерявшие свою мягкость крусаны можно превратить во вкусный десерт. О нем в Instagram рассказала знаменитая кулинар Нигелла Лоусон.

Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

Ингредиенты

  • Карамель
  • Сливки
  • Молоко
  • Бурбон
  • Черствые круассаны

Способ приготовления

1. Форму для запекания выстилаем пергаментом.

Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

2. Выкладываем в форму черствые круасаны, разделенные на большие куски.

3. Сливки с молоком сочетаем в сотейнике и нагреваем. Перед закипанием добавляем бурбон.

Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

4. Заливаем круасаны полученной смесью и даем немного постоять.

5. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки

6. Поливаем карамелью и подаем на стол.

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