Как превратить черствые круассаны во вкусный десерт: интересный прием от знаменитой кулинарки
За последние годы привычка есть круассаны на завтрак распространилась далеко за пределы Франции. Тысячи кофеен по всему миру пытаются изготовить этот вид выпечки еще до открытия, чтобы с самого утра радовать своих покупателей их удивительным ароматом.
Принято считать, что круасаны можно есть только пока они свежие. Дальше выпечка становится черствой и теряет свой вкус. Однако существует отличный способ, благодаря которому потерявшие свою мягкость крусаны можно превратить во вкусный десерт. О нем в Instagram рассказала знаменитая кулинар Нигелла Лоусон.
Ингредиенты
- Карамель
- Сливки
- Молоко
- Бурбон
- Черствые круассаны
Способ приготовления
1. Форму для запекания выстилаем пергаментом.
2. Выкладываем в форму черствые круасаны, разделенные на большие куски.
3. Сливки с молоком сочетаем в сотейнике и нагреваем. Перед закипанием добавляем бурбон.
4. Заливаем круасаны полученной смесью и даем немного постоять.
5. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.
6. Поливаем карамелью и подаем на стол.
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