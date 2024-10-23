За последние годы привычка есть круассаны на завтрак распространилась далеко за пределы Франции. Тысячи кофеен по всему миру пытаются изготовить этот вид выпечки еще до открытия, чтобы с самого утра радовать своих покупателей их удивительным ароматом.

Видео дня

Принято считать, что круасаны можно есть только пока они свежие. Дальше выпечка становится черствой и теряет свой вкус. Однако существует отличный способ, благодаря которому потерявшие свою мягкость крусаны можно превратить во вкусный десерт. О нем в Instagram рассказала знаменитая кулинар Нигелла Лоусон.

Ингредиенты

Карамель

Сливки

Молоко

Бурбон

Черствые круассаны

Способ приготовления

1. Форму для запекания выстилаем пергаментом.

2. Выкладываем в форму черствые круасаны, разделенные на большие куски.

3. Сливки с молоком сочетаем в сотейнике и нагреваем. Перед закипанием добавляем бурбон.

4. Заливаем круасаны полученной смесью и даем немного постоять.

5. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

6. Поливаем карамелью и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты пудингов: