Как приготовить ароматное хачапури с сырым желтком: рецепт от Алика Мкртчяна
Ароматное, нежное и сочное хачапури – блюдо, которое хоть раз в жизни должен приготовить каждый, кто любит домашнюю выпечку. Традиционный грузинский хлеб с сырной начинкой и желтком посередине всегда поражает простотой приготовления и невероятным вкусом. Такой рецепт станет идеальным даже для начинающих пекарей.
Идея приготовления хачапури с сырым желтком опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна в Instagram.
Ингредиенты (на 1,6 кг теста):
- мука пшеничная высшего сорта – 1 кг.
- молоко (35–37°C) – 400 мл.
- вода – 100 мл.
- яйцо куриное – 1 шт (50 г)
- дрожжи сухие – 10 г
- соль – 15 г
- сахар – 10 г
- масло сливочное растопленное — 50 г
- масло растительное – 20 г
Способ приготовления:
1. В теплое молоко и воду добавьте сахар и дрожжи.
2. Оставьте на 10-15 минут, пока появится легкая пенка – это знак, что дрожжи активны и готовы к работе.
3. Добавьте яйцо, соль, растопленное сливочное масло и растительное масло. Хорошо перемешайте.
4. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
5. Месите руками или в миксере с насадкой крючок 10-12 минут, пока тесто станет гладким и упругим.
6. Накройте полотенцем и оставьте для ферментации на 1,5 часа при температуре 28-30°C. Если есть время, можно оставить тесто в холодильнике на ночь (примерно 12 часов при +4°C) – оно станет еще нежнее.
7. Готовое тесто обомните, разделите на шарики и дайте им "отдохнуть" еще 10-15 минут.
8. Из каждого шарика сформируйте лодочку, наполните ее сыром (например, смесью сулугуни и адыгейского сыра) и выпекайте в разогретой духовке до золотистой корочки. За несколько минут до готовности сделайте углубление в центре и осторожно добавьте сырой желток.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: