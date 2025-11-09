Ароматное, нежное и сочное хачапури – блюдо, которое хоть раз в жизни должен приготовить каждый, кто любит домашнюю выпечку. Традиционный грузинский хлеб с сырной начинкой и желтком посередине всегда поражает простотой приготовления и невероятным вкусом. Такой рецепт станет идеальным даже для начинающих пекарей.

Идея приготовления хачапури с сырым желтком опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна в Instagram.

Ингредиенты (на 1,6 кг теста):

мука пшеничная высшего сорта – 1 кг.

молоко (35–37°C) – 400 мл.

вода – 100 мл.

яйцо куриное – 1 шт (50 г)

дрожжи сухие – 10 г

соль – 15 г

сахар – 10 г

масло сливочное растопленное — 50 г

масло растительное – 20 г

Способ приготовления:

1. В теплое молоко и воду добавьте сахар и дрожжи.

2. Оставьте на 10-15 минут, пока появится легкая пенка – это знак, что дрожжи активны и готовы к работе.

3. Добавьте яйцо, соль, растопленное сливочное масло и растительное масло. Хорошо перемешайте.

4. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

5. Месите руками или в миксере с насадкой крючок 10-12 минут, пока тесто станет гладким и упругим.

6. Накройте полотенцем и оставьте для ферментации на 1,5 часа при температуре 28-30°C. Если есть время, можно оставить тесто в холодильнике на ночь (примерно 12 часов при +4°C) – оно станет еще нежнее.

7. Готовое тесто обомните, разделите на шарики и дайте им "отдохнуть" еще 10-15 минут.

8. Из каждого шарика сформируйте лодочку, наполните ее сыром (например, смесью сулугуни и адыгейского сыра) и выпекайте в разогретой духовке до золотистой корочки. За несколько минут до готовности сделайте углубление в центре и осторожно добавьте сырой желток.

