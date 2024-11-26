Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

Бутерброды со шпротами – одна из самых популярных закусок времен СССР, обычно подававшаяся к новогоднему столу. Тогда они имели вид куска хлеба со сливочным маслом, на которое выкладывалась одна рыба и кусочек лимона или соленого огурца.

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Но времена меняются, а кухня совершенствуется и даже хорошо знакомые всем бутерброды со шпротами теперь могут приобретать совсем другой вид. Как сделать это блюдо по-новому, чтобы подать на новогодний стол, в TikTok рассказала фудблогер с ником ann food.

Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

Ингредиенты

  • Гренки
  • Шпроты
  • Яйца – 1 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Соленый огурец – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу
  • Кинза – 2 веточки
  • Майонез

Способ приготовления

1. В чашу блендера выкладываем плавленый сыр, зелень, 1 вареное яйцо, огурец и майонез. Измельчаем до однородности.

Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

2. Получившуюся массу закладываем в кондитерский мешок и высаживаем на гренки.

Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

3. Сверху выкладываем шпроты и веточку укропа.

Как приготовить бутерброды со шпротами по-новому на новогодний стол: интересная идея

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