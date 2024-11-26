Бутерброды со шпротами – одна из самых популярных закусок времен СССР, обычно подававшаяся к новогоднему столу. Тогда они имели вид куска хлеба со сливочным маслом, на которое выкладывалась одна рыба и кусочек лимона или соленого огурца.

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Но времена меняются, а кухня совершенствуется и даже хорошо знакомые всем бутерброды со шпротами теперь могут приобретать совсем другой вид. Как сделать это блюдо по-новому, чтобы подать на новогодний стол, в TikTok рассказала фудблогер с ником ann food.

Ингредиенты

Гренки

Шпроты

Яйца – 1 шт.

Плавленый сыр – 1 шт.

Соленый огурец – 1 шт.

Укроп – по вкусу

Кинза – 2 веточки

Майонез

Способ приготовления

1. В чашу блендера выкладываем плавленый сыр, зелень, 1 вареное яйцо, огурец и майонез. Измельчаем до однородности.

2. Получившуюся массу закладываем в кондитерский мешок и высаживаем на гренки.

3. Сверху выкладываем шпроты и веточку укропа.

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