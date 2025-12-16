Как приготовить десерт птичье молоко без заморочки: самый простой рецепт
Птичье молоко – очень вкусный и нежный десерт, который не требует выпекания. Его часто готовят на праздники или на каждый день. Рецепт не требует особых кулинарных навыков, а собственноручно приготовленное такое лакомство никогда не сравнится с магазинным.
Идея приготовления десерта птичье молоко без выпечки опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты для суфле:
- сахарная пудра – 200 г
- ванильный сахар – 10 г
- сметана – 450 г
- сливки 33% – 500 мл
- молоко – 250 мл.
- желатин – 25 г
Ингредиенты для шоколадной глазури:
- какао – 1 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- желатин – 10 г
- молоко – 60 мл
- вода – 180 мл.
Способ приготовления:
1. Взбить сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремовой консистенции.
2. Не прекращая взбивать, постепенно влить сливки и продолжить до загустения.
3. Желатин залить молоком, нагреть до растворения, постоянно помешивая (не кипятить активно!). Дать остыть.
4. Ввести желатиновую смесь в сливочно-сметанную массу и тщательно перемешать.
5. Вылить в стеклянную форму и поставить в холодильник.
6. Для глазури смешать какао, сахар и желатин.
7. Добавить молоко и воду, нагреть до появления первых пузырьков, постоянно помешивая.
8. Охладить до комнатной температуры.
9. Аккуратно залить суфле глазурью.
10. Вернуть в холодильник минимум на 2 часа.
