Птичье молоко – очень вкусный и нежный десерт, который не требует выпекания. Его часто готовят на праздники или на каждый день. Рецепт не требует особых кулинарных навыков, а собственноручно приготовленное такое лакомство никогда не сравнится с магазинным.

Идея приготовления десерта птичье молоко без выпечки опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для суфле:

сахарная пудра – 200 г

ванильный сахар – 10 г

сметана – 450 г

сливки 33% – 500 мл

молоко – 250 мл.

желатин – 25 г

Ингредиенты для шоколадной глазури:

какао – 1 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

желатин – 10 г

молоко – 60 мл

вода – 180 мл.

Способ приготовления:

1. Взбить сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремовой консистенции.

2. Не прекращая взбивать, постепенно влить сливки и продолжить до загустения.

3. Желатин залить молоком, нагреть до растворения, постоянно помешивая (не кипятить активно!). Дать остыть.

4. Ввести желатиновую смесь в сливочно-сметанную массу и тщательно перемешать.

5. Вылить в стеклянную форму и поставить в холодильник.

6. Для глазури смешать какао, сахар и желатин.

7. Добавить молоко и воду, нагреть до появления первых пузырьков, постоянно помешивая.

8. Охладить до комнатной температуры.

9. Аккуратно залить суфле глазурью.

10. Вернуть в холодильник минимум на 2 часа.

