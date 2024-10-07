Как приготовить дома культовое тыквенное латте: простой рецепт
С наступлением осени начинается сезон тыкв. Из них готовят много разнообразных блюд, в том числе пироги, супы и даже кофейные напитки. Тыквенное латте – это культовый напиток сети Starbucks, который приобрел популярность во всем мире.
Если у вас нет возможности приобрести этот напиток, не стоит расстраиваться, ведь его легко приготовить дома самостоятельно. В результате вы получите невероятно ароматный, вкусный и питательный напиток, который точно не оставит вас равнодушным. Как правильно приготовить тыквеннок латте дома, рассказала пользователь TikTok с ником homecafe
Ингредиенты
- Тыквенное пюре – 2 ст.л.
- Кленовый сироп – 1 ст.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Мускатный орех – ¼ ч.л.
- Молотый сушеный имбирь – ¼ ч.л.
- Молотая гвоздика – 1/8 ч.л.
- Молоко – 200 мл
- Эксресо – 2 порции
Способ приготовления
1. Выкладываем в стакан тыквенное пюре. Можно использовать готовое, а можно сделать самостоятельно. Для этого следует запечь тыкву в духовке или отправить ее куски в микроволновку на 5-10 минут с небольшим количеством воды. После чего измельчить брендером.
2. Добавляем все специи и перемешиваем.
3. Вливаем горячее молоко и снова перемешиваем.
4. Добавляем кленовым сыром и тщательно взбиваем пенообразователем.
5. Добавляем готовый кофе.
6. Можно украсить сливками и присыпать какао.
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