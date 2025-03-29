Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост
Для тех, кто держит пост, всегда очень проблематично отказаться от кофе с молоком. Но продукт животного происхождения следует просто заменить растительной альтернативой. К тому же совсем не обязательно покупать дорогое молоко в магазине – можно сделать домашнее из миндаля.
Идея приготовления домашнего миндального молока опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вкус продукта вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- миндаль – 150 г
- вода – 800 мл.
- финики – 1-2 шт. или 1 ст.л. меда (по желанию)
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Залить миндаль водой.
2. Оставить на 8-12 часов (или ночью).
3. Слить воду.
4. Промыть орехи и переложить в блендер.
5. Добавить 800 мл чистой воды, взбить 2-3 минуты, пока масса не станет белой и однородной.
6. Процедить через марлю или мелкое сито, хорошо отжимая.
7. Добавить мед или финики для сладости, можно добавить щепотку соли.
8. Перелить в стеклянную бутылку и хранить в холодильнике 3-4 дня.
9. Остатки ореховой массы не выбрасываем – из них можно приготовить полезные конфеты или добавить в выпечку.
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