Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

Для тех, кто держит пост, всегда очень проблематично отказаться от кофе с молоком. Но продукт животного происхождения следует просто заменить растительной альтернативой. К тому же совсем не обязательно покупать дорогое молоко в магазине – можно сделать домашнее из миндаля.

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Идея приготовления домашнего миндального молока опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вкус продукта вас приятно удивит.

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

Ингредиенты:

  • миндаль – 150 г
  • вода – 800 мл.
  • финики – 1-2 шт. или 1 ст.л. меда (по желанию)
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

1. Залить миндаль водой.

2. Оставить на 8-12 часов (или ночью).

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

3. Слить воду.

4. Промыть орехи и переложить в блендер.

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

5. Добавить 800 мл чистой воды, взбить 2-3 минуты, пока масса не станет белой и однородной.

6. Процедить через марлю или мелкое сито, хорошо отжимая.

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

7. Добавить мед или финики для сладости, можно добавить щепотку соли.

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

8. Перелить в стеклянную бутылку и хранить в холодильнике 3-4 дня.

9. Остатки ореховой массы не выбрасываем – из них можно приготовить полезные конфеты или добавить в выпечку.

Как приготовить домашнее миндальное молоко: можно пить в пост

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