Для тех, кто держит пост, всегда очень проблематично отказаться от кофе с молоком. Но продукт животного происхождения следует просто заменить растительной альтернативой. К тому же совсем не обязательно покупать дорогое молоко в магазине – можно сделать домашнее из миндаля.

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Идея приготовления домашнего миндального молока опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вкус продукта вас приятно удивит.

Ингредиенты:

миндаль – 150 г

вода – 800 мл.

финики – 1-2 шт. или 1 ст.л. меда (по желанию)

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Залить миндаль водой.

2. Оставить на 8-12 часов (или ночью).

3. Слить воду.

4. Промыть орехи и переложить в блендер.

5. Добавить 800 мл чистой воды, взбить 2-3 минуты, пока масса не станет белой и однородной.

6. Процедить через марлю или мелкое сито, хорошо отжимая.

7. Добавить мед или финики для сладости, можно добавить щепотку соли.

8. Перелить в стеклянную бутылку и хранить в холодильнике 3-4 дня.

9. Остатки ореховой массы не выбрасываем – из них можно приготовить полезные конфеты или добавить в выпечку.

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