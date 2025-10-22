Домашние наггетсы – это быстрое блюдо, которое можно приготовить из доступных продуктов за считанные минуты. Они получаются румяными, хрустящими снаружи и нежными внутри, без ароматизаторов, усилителей вкуса или лишнего жира. Такой вариант подходит и для ежедневного меню, и как закуска на стол. Главное – правильно подготовить курицу и сделать простую панировку.

Идея приготовления хрустящих домашних наггетсов опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 2 шт

мука – 3 ст.л.

сухари панировочные или кукурузные хлопья, измельченные – 5-6 ст.л.

соль, перец – по вкусу

паприка, сушеный чеснок или любимые специи – по желанию

масло для обжаривания – небольшое количество

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем.

2. Нарежьте небольшими кусочками или полосками чтобы их было удобно есть как классические наггетсы.

3. Посолите, поперчите и по желанию добавьте специи: паприку, сушеный чеснок, белый перец или прованские травы.

4. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось специями.

5. Подготовьте три миски: в первой – муку, во второй – взбитые яйца, в третьей – панировочные сухари или измельченные хлопья.

6. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем обмакните в яйцо и покройте сухарями.

7. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.

8. Обжаривайте наггетсы со всех сторон до золотистой корочки примерно по 3-4 минуты, в зависимости от размера кусочков. Они должны быть хорошо пропеченными внутри.

9. Готовые наггетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте сразу с томатным соусом, сметанно-чесночным соусом или горчицей.

