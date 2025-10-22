Как приготовить домашние безвредные наггетсы: самый простой рецепт
Домашние наггетсы – это быстрое блюдо, которое можно приготовить из доступных продуктов за считанные минуты. Они получаются румяными, хрустящими снаружи и нежными внутри, без ароматизаторов, усилителей вкуса или лишнего жира. Такой вариант подходит и для ежедневного меню, и как закуска на стол. Главное – правильно подготовить курицу и сделать простую панировку.
Идея приготовления хрустящих домашних наггетсов опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 2 шт
- мука – 3 ст.л.
- сухари панировочные или кукурузные хлопья, измельченные – 5-6 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- паприка, сушеный чеснок или любимые специи – по желанию
- масло для обжаривания – небольшое количество
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем.
2. Нарежьте небольшими кусочками или полосками чтобы их было удобно есть как классические наггетсы.
3. Посолите, поперчите и по желанию добавьте специи: паприку, сушеный чеснок, белый перец или прованские травы.
4. Хорошо перемешайте, чтобы мясо равномерно пропиталось специями.
5. Подготовьте три миски: в первой – муку, во второй – взбитые яйца, в третьей – панировочные сухари или измельченные хлопья.
6. Каждый кусочек курицы обваляйте сначала в муке, затем обмакните в яйцо и покройте сухарями.
7. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
8. Обжаривайте наггетсы со всех сторон до золотистой корочки примерно по 3-4 минуты, в зависимости от размера кусочков. Они должны быть хорошо пропеченными внутри.
9. Готовые наггетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте сразу с томатным соусом, сметанно-чесночным соусом или горчицей.
