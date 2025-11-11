Когда на улице холодает, хочется завернуться в одеяло и насладиться чем-то теплым и ароматным. Домашний глинтвейн без алкоголя – отличный вариант для уютного осеннего вечера. Напиток получается пряным, насыщенным и одновременно мягким на вкус. Его можно приготовить даже для детей, ведь вместо вина используется безалкогольная основа. Такой глинтвейн идеально сочетается с домашней выпечкой, печеньем или яблочным штруделем.

Идея приготовления ароматного безалкогольного глинтвейна опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

апельсин – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

красное безалкогольное вино – 500 мл.

миндаль (целый или хлопьями) – 1 ст.л.

мед или сахар – 1–2 ч. л. (по вкусу)

корица – 2-3 палочки

гвоздика – 3-4 звездочки

кардамон – 2 зернышка

душистый перец – 2 горошины

мускатный орех – щепотка

имбирь (свежий или сушеный) – несколько ломтиков

Способ приготовления:

1. Нарежьте яблоко тонкими ломтиками, а апельсин – кружочками.

2. В сотейник или небольшой казан положите нарезанные фрукты, миндаль и все специи: корицу, гвоздику, кардамон, душистый перец, мускатный орех и имбирь.

3. Залейте ингредиенты безалкогольным красным вином.

4. Поставьте сотейник на средний огонь и нагревайте, не доводя до кипения – оптимальная температура около 70-80 °C.

5. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и дайте напитку настояться 10-15 минут, чтобы специи раскрыли аромат.

6. Снимите с огня, добавьте мед или сахар и размешайте до полного растворения.

7. Процедите напиток или оставьте фрукты для красоты. Разлейте глинтвейн по стаканам и украсьте долькой апельсина или палочкой корицы.

