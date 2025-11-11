Как приготовить домашний глинтвейн без алкоголя: рецепт согревающего осеннего напитка
Когда на улице холодает, хочется завернуться в одеяло и насладиться чем-то теплым и ароматным. Домашний глинтвейн без алкоголя – отличный вариант для уютного осеннего вечера. Напиток получается пряным, насыщенным и одновременно мягким на вкус. Его можно приготовить даже для детей, ведь вместо вина используется безалкогольная основа. Такой глинтвейн идеально сочетается с домашней выпечкой, печеньем или яблочным штруделем.
Идея приготовления ароматного безалкогольного глинтвейна опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- апельсин – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- красное безалкогольное вино – 500 мл.
- миндаль (целый или хлопьями) – 1 ст.л.
- мед или сахар – 1–2 ч. л. (по вкусу)
- корица – 2-3 палочки
- гвоздика – 3-4 звездочки
- кардамон – 2 зернышка
- душистый перец – 2 горошины
- мускатный орех – щепотка
- имбирь (свежий или сушеный) – несколько ломтиков
Способ приготовления:
1. Нарежьте яблоко тонкими ломтиками, а апельсин – кружочками.
2. В сотейник или небольшой казан положите нарезанные фрукты, миндаль и все специи: корицу, гвоздику, кардамон, душистый перец, мускатный орех и имбирь.
3. Залейте ингредиенты безалкогольным красным вином.
4. Поставьте сотейник на средний огонь и нагревайте, не доводя до кипения – оптимальная температура около 70-80 °C.
5. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и дайте напитку настояться 10-15 минут, чтобы специи раскрыли аромат.
6. Снимите с огня, добавьте мед или сахар и размешайте до полного растворения.
7. Процедите напиток или оставьте фрукты для красоты. Разлейте глинтвейн по стаканам и украсьте долькой апельсина или палочкой корицы.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: