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Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары
Вкусный домашний квас можно приготовить из чая каркаде. Напиток получится очень освежающий, с приятным кисло-сладким вкусом. Именно то, что надо, во время летней жары.
Идея приготовления освежающего кваса из чая каркаде опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Вам понадобятся сухие дрожжи.
Ингредиенты:
- теплая кипяченая вода – 2,5 л
- кипяток – 0,5 л
- чай каркаде – 3-3,5 ст.л.
- сахар – 160-170 г
- лимонная кислота – 0,5 ч.л.
- дрожжи (сухие) – 1 ч.л.
- светлый изюм – 15-16 шт.
Способ приготовления:
1. Залить каркаде кипятком.
2. Оставить на 10-15 минут.
3. Процедить, добавить к кипяченой воде.
4. Всыпать сахар, лимонную кислоту, дрожжи, изюм.
5. Перемешать до растворения сахара.
6. Разлить в банки, накрыть марлей.
7. Закрепить резинкой или ниткой.
8. Оставить на сутки в теплом месте.
9. Процедить, охладить.
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