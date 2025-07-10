Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
423
Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

Вкусный домашний квас можно приготовить из чая каркаде. Напиток получится очень освежающий, с приятным кисло-сладким вкусом. Именно то, что надо, во время летней жары.

Идея приготовления освежающего кваса из чая каркаде опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Вам понадобятся сухие дрожжи.

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

Ингредиенты:

  • теплая кипяченая вода – 2,5 л
  • кипяток – 0,5 л
  • чай каркаде – 3-3,5 ст.л.
  • сахар – 160-170 г
  • лимонная кислота – 0,5 ч.л.
  • дрожжи (сухие) – 1 ч.л.
  • светлый изюм – 15-16 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

1. Залить каркаде кипятком.

2. Оставить на 10-15 минут.

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

3. Процедить, добавить к кипяченой воде.

4. Всыпать сахар, лимонную кислоту, дрожжи, изюм.

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

5. Перемешать до растворения сахара.

6. Разлить в банки, накрыть марлей.

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

7. Закрепить резинкой или ниткой.

8. Оставить на сутки в теплом месте.

Как приготовить домашний освежающий квас из чая каркаде: идеально для летней жары

9. Процедить, охладить.

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