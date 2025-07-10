Вкусный домашний квас можно приготовить из чая каркаде. Напиток получится очень освежающий, с приятным кисло-сладким вкусом. Именно то, что надо, во время летней жары.

Идея приготовления освежающего кваса из чая каркаде опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Вам понадобятся сухие дрожжи.

Ингредиенты:

теплая кипяченая вода – 2,5 л

кипяток – 0,5 л

чай каркаде – 3-3,5 ст.л.

сахар – 160-170 г

лимонная кислота – 0,5 ч.л.

дрожжи (сухие) – 1 ч.л.

светлый изюм – 15-16 шт.

Способ приготовления:

1. Залить каркаде кипятком.

2. Оставить на 10-15 минут.

3. Процедить, добавить к кипяченой воде.

4. Всыпать сахар, лимонную кислоту, дрожжи, изюм.

5. Перемешать до растворения сахара.

6. Разлить в банки, накрыть марлей.

7. Закрепить резинкой или ниткой.

8. Оставить на сутки в теплом месте.

9. Процедить, охладить.

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