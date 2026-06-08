Домашний плавленый сыр – отличная альтернатива магазинным намазкам. Он имеет насыщенный сливочный вкус, легко намазывается на хлеб и позволяет экспериментировать с различными добавками. К тому же вы самостоятельно контролируете состав и можете подобрать ингредиенты на свой вкус.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

сода – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

укроп, ветчина или вяленые томаты – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокую кастрюлю выложите творог. Добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль, соду и лимонную кислоту.

2. С помощью блендера тщательно перебейте все ингредиенты до однородной консистенции без комочков.

3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагревайте массу, постоянно помешивая. Постепенно сыр начнет плавиться и приобретать более гладкую структуру.

4. После закипания продолжайте варить еще 5-7 минут, не прекращая помешивать. Масса должна стать густой, блестящей и однородной.

5. Снимите кастрюлю с плиты и еще раз перебейте творог блендером для максимально нежной текстуры.

6. На этом этапе можно добавить мелко нарезанный укроп, кусочки ветчины или вяленые томаты. Так домашний плавленый сыр получит новые вкусовые оттенки.

7. Готовую массу переложите в контейнер или форму и оставьте охлаждаться. Для полной стабилизации поставьте сыр в холодильник на 1-2 часа.

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