Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
237
Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт
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Домашний плавленый сыр – отличная альтернатива магазинным намазкам. Он имеет насыщенный сливочный вкус, легко намазывается на хлеб и позволяет экспериментировать с различными добавками. К тому же вы самостоятельно контролируете состав и можете подобрать ингредиенты на свой вкус.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • творог – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • сода – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • лимонная кислота – 1/3 ч.л.
  • укроп, ветчина или вяленые томаты – по желанию

Способ приготовления:

Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

1. В глубокую кастрюлю выложите творог. Добавьте яйца, растопленное сливочное масло, соль, соду и лимонную кислоту.

2. С помощью блендера тщательно перебейте все ингредиенты до однородной консистенции без комочков.

3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагревайте массу, постоянно помешивая. Постепенно сыр начнет плавиться и приобретать более гладкую структуру.

Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

4. После закипания продолжайте варить еще 5-7 минут, не прекращая помешивать. Масса должна стать густой, блестящей и однородной.

5. Снимите кастрюлю с плиты и еще раз перебейте творог блендером для максимально нежной текстуры.

Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

6. На этом этапе можно добавить мелко нарезанный укроп, кусочки ветчины или вяленые томаты. Так домашний плавленый сыр получит новые вкусовые оттенки.

7. Готовую массу переложите в контейнер или форму и оставьте охлаждаться. Для полной стабилизации поставьте сыр в холодильник на 1-2 часа.

Как приготовить домашний плавленый сыр: самый простой рецепт

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