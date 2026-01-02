Как приготовить домашний твердый сыр на бутерброды: делимся пошаговым рецептом
Вкусный твердый сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Для такого рецепта особенно подходят именно домашний продукты – творог, молоко яйца. Для идеального результата воспользуйтесь следующей пошаговой технологией.
Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 1,5 л молока
- 1 кг. творога (мягкого)
- 1 яйцо
- 35 г масла
- 1 ч.л. соли (с небольшой горкой)
- 1 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить молоко, добавить творог.
2. Перемешать и поставить на огонь, время от времени перемешивая, варить от момента закипания 10 минут.
3. Отцедить от сыворотки.
4. Сыр переложить в ковшик.
5. Добавить яйцо, масло, соль.
6. Перемешать и поставить на небольшой огонь плавиться.
7. Затем добавить соду, активно мешая, плавить сыр еще 2 минуты.
8. Горячую творожную массу переложить в емкость, предварительно смазанную маслом.
9. Разровнять и поставить в холодильник на час.
