Как приготовить домашний твердый сыр на бутерброды: делимся пошаговым рецептом

Вкусный твердый сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Для такого рецепта особенно подходят именно домашний продукты – творог, молоко яйца. Для идеального результата воспользуйтесь следующей пошаговой технологией.

Идея приготовления домашнего твердого сыра опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

1,5 л молока

1 кг. творога (мягкого)

1 яйцо

35 г масла

1 ч.л. соли (с небольшой горкой)

1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко, добавить творог.

2. Перемешать и поставить на огонь, время от времени перемешивая, варить от момента закипания 10 минут.

3. Отцедить от сыворотки.

4. Сыр переложить в ковшик.

5. Добавить яйцо, масло, соль.

6. Перемешать и поставить на небольшой огонь плавиться.

7. Затем добавить соду, активно мешая, плавить сыр еще 2 минуты.

8. Горячую творожную массу переложить в емкость, предварительно смазанную маслом.

9. Разровнять и поставить в холодильник на час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: