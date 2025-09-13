Домашний творог всегда имеет особый вкус и нежность, которые трудно почувствовать в магазинных аналогах. Для его приготовления не нужны сложные ингредиенты или специальное оборудование – достаточно лишь молока и кефира. Весь процесс занимает около получаса, а результат получается универсальным: такой творог прекрасно подходит для выпечки, вареников или как самостоятельное блюдо к завтраку.

Идея приготовления домашнего творога опубликована на странице фудблогера o gorodnik в Instagram.

Ингредиенты:

молоко 3,5% – 2 л

кефир 3,5% – 1 л

Способ приготовления:

1. Налейте молоко в большую кастрюлю и нагрейте почти до кипения (90-95°C). Важно не доводить до активного кипения.

2. Влейте кефир в горячее молоко. Почти сразу образуется сгусток.

3. Легонько прогрейте смесь еще раз до появления первых пузырьков, после чего выключите плиту и оставьте на 5-10 минут.

4. Перелейте массу в дуршлаг, застеленный марлей, и дайте стечь сыворотке.

Полезные советы:

Для сыра лучше выбирать свежее молоко, а не ультрапастеризованное – оно не сворачивается.

Чем жирнее молоко, тем нежнее будет результат.

Если хотите получить мягкий сыр – процеживайте около 30 минут, для более сухого варианта оставьте на 2 часа.

Обычно из этого количества ингредиентов получается примерно 500 г готового продукта.

