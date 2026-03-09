Все рецепты
Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная
Любимую домашнюю шарлотку можно сделать даже постную. Тесто получится воздушное и без яиц, молока и других молочных продуктов. А для того, чтобы результат был идеальный, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления воздушной постной шарлотки опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 2 апельсина (из них 100 мл апельсинового сока + цедра)
- 100 мл. подсолнечного масла
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 140 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч.л. сахарной пудры
- 3-5 яблок
- 100 мл. воды
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
1. В миске соединить воду, сахар, цедру апельсина, сок апельсина, ванильный сахар, разрыхлитель, муку, хорошо перемешать.
2. Яблоки почистить и нарезать слайсами.
3. Добавить в тесто, перемешать.
4. Выложить в форму, застеленную пергаментом.
5. Выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать пудрой.
