Любимую домашнюю шарлотку можно сделать даже постную. Тесто получится воздушное и без яиц, молока и других молочных продуктов. А для того, чтобы результат был идеальный, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления воздушной постной шарлотки опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

350 г муки

2 апельсина (из них 100 мл апельсинового сока + цедра)

100 мл. подсолнечного масла

1,5 ч.л. разрыхлителя

140 г сахара

10 г ванильного сахара

1 ч.л. сахарной пудры

3-5 яблок

100 мл. воды

1 щепотка соли

Способ приготовления:

1. В миске соединить воду, сахар, цедру апельсина, сок апельсина, ванильный сахар, разрыхлитель, муку, хорошо перемешать.

2. Яблоки почистить и нарезать слайсами.

3. Добавить в тесто, перемешать.

4. Выложить в форму, застеленную пергаментом.

5. Выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать пудрой.

