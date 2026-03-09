Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
42
Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

Любимую домашнюю шарлотку можно сделать даже постную. Тесто получится воздушное и без яиц, молока и других молочных продуктов. А для того, чтобы результат был идеальный, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления воздушной постной шарлотки опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 2 апельсина (из них 100 мл апельсинового сока + цедра)
  • 100 мл. подсолнечного масла
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 140 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч.л. сахарной пудры
  • 3-5 яблок
  • 100 мл. воды
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

1. В миске соединить воду, сахар, цедру апельсина, сок апельсина, ванильный сахар, разрыхлитель, муку, хорошо перемешать.

2. Яблоки почистить и нарезать слайсами.

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

3. Добавить в тесто, перемешать.

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

4. Выложить в форму, застеленную пергаментом.

Как приготовить домашнюю постную шарлотку: получится очень нежная и пышная

5. Выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты