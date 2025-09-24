Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки
Для того, чтобы приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию, вам не понадобится уксус. Это значит, что рыба сохранит максимум своих питательных компонентов, а маринад на основе специй придаст продукту особую пряность.
Идея приготовления домашней слабосоленой скумбрии опубликована на странице korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1-2 шт.
- вода – 1 л
- соль – 100 г
- сахар – 30 г
- лук – 1 шт.
- стебель сельдерея – 1 шт. (по желанию)
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком – 10 шт.
- перец душистый – 5 шт.
Способ приготовления:
1. Скумбрию хорошо почистить от внутренностей и черной пленки.
2. Отрезать голову и плавники, нарезать на кусочки 2-2,5 см.
3. В сотейнике довести до кипения 1 л воды и добавить все ингредиенты для бульона.
4. Кипятить 10 минут.
5. Очень важно: бульон должен полностью остыть. Только тогда заливать им рыбу и поставить в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: