Для того, чтобы приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию, вам не понадобится уксус. Это значит, что рыба сохранит максимум своих питательных компонентов, а маринад на основе специй придаст продукту особую пряность.

Идея приготовления домашней слабосоленой скумбрии опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 шт.

вода – 1 л

соль – 100 г

сахар – 30 г

лук – 1 шт.

стебель сельдерея – 1 шт. (по желанию)

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 10 шт.

перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления:

1. Скумбрию хорошо почистить от внутренностей и черной пленки.

2. Отрезать голову и плавники, нарезать на кусочки 2-2,5 см.

3. В сотейнике довести до кипения 1 л воды и добавить все ингредиенты для бульона.

4. Кипятить 10 минут.

5. Очень важно: бульон должен полностью остыть. Только тогда заливать им рыбу и поставить в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.

