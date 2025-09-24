Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
177
Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

Для того, чтобы приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию, вам не понадобится уксус. Это значит, что рыба сохранит максимум своих питательных компонентов, а маринад на основе специй придаст продукту особую пряность.

Идея приготовления домашней слабосоленой скумбрии опубликована на странице korolivska1 в Instagram.

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1-2 шт.
  • вода – 1 л
  • соль – 100 г
  • сахар – 30 г
  • лук – 1 шт.
  • стебель сельдерея – 1 шт. (по желанию)
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 10 шт.
  • перец душистый – 5 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

1. Скумбрию хорошо почистить от внутренностей и черной пленки.

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

2. Отрезать голову и плавники, нарезать на кусочки 2-2,5 см.

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

3. В сотейнике довести до кипения 1 л воды и добавить все ингредиенты для бульона.

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

4. Кипятить 10 минут.

5. Очень важно: бульон должен полностью остыть. Только тогда заливать им рыбу и поставить в холодильник в герметичной посуде на 24 часа.

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию: можно есть уже через сутки

