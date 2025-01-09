Как приготовить филе, чтобы оно было очень сочным и вкусным: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт филе

Один из самых популярных и при этом полезных продуктов – филе. Из него можно готовить отбивные, котлеты, а также салаты. Также его можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, и просто пожарить. 

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Что приготовить из филе

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного филе, со сливками и куркумой.

Рецепт филе

Ингредиенты: 

  • Куриное филе 1 шт
  • Соль, черный перец (по вкусу)
  • Сливки 33% 100-150 мл
  • Куркума 1 ч.л
  • Помидор  2 шт (без кожи)
  • Шпинат пучок
  • Чеснок 4-5 зуб. 
  • Розмарин 2 веточки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе разделите на две части, с обеих сторон посыпьте солью и перцем.  Обжариваем на растительном масле (добавляем чеснок и розмарин) по 3 минуты с каждой стороны, переворачивая каждую минуту. 

Жареное филе

2. С помощью бумажного полотенца убираем масло со сковороды, делаем минимальный огонь, выкладываем обратно мясо и заливаем сливки, добавляем куркуму и по вкусу соль с перцем. 

Сливки для блюда

3. Как сливки начнут густеть, добавляем промытый шпинат и выключаем огонь, перемешиваем и накрываем крышкой на 2 минуты. 

Готовое блюдо

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