Как приготовить филе, чтобы оно было очень сочным и вкусным: делимся рецептом
Один из самых популярных и при этом полезных продуктов – филе. Из него можно готовить отбивные, котлеты, а также салаты. Также его можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, и просто пожарить.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного филе, со сливками и куркумой.
Ингредиенты:
- Куриное филе 1 шт
- Соль, черный перец (по вкусу)
- Сливки 33% 100-150 мл
- Куркума 1 ч.л
- Помидор 2 шт (без кожи)
- Шпинат пучок
- Чеснок 4-5 зуб.
- Розмарин 2 веточки
Способ приготовления:
1. Куриное филе разделите на две части, с обеих сторон посыпьте солью и перцем. Обжариваем на растительном масле (добавляем чеснок и розмарин) по 3 минуты с каждой стороны, переворачивая каждую минуту.
2. С помощью бумажного полотенца убираем масло со сковороды, делаем минимальный огонь, выкладываем обратно мясо и заливаем сливки, добавляем куркуму и по вкусу соль с перцем.
3. Как сливки начнут густеть, добавляем промытый шпинат и выключаем огонь, перемешиваем и накрываем крышкой на 2 минуты.
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