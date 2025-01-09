Один из самых популярных и при этом полезных продуктов – филе. Из него можно готовить отбивные, котлеты, а также салаты. Также его можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, и просто пожарить.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного жареного филе, со сливками и куркумой.

Ингредиенты:

Куриное филе 1 шт

Соль, черный перец (по вкусу)

Сливки 33% 100-150 мл

Куркума 1 ч.л

Помидор 2 шт (без кожи)

Шпинат пучок

Чеснок 4-5 зуб.

Розмарин 2 веточки

Способ приготовления:

1. Куриное филе разделите на две части, с обеих сторон посыпьте солью и перцем. Обжариваем на растительном масле (добавляем чеснок и розмарин) по 3 минуты с каждой стороны, переворачивая каждую минуту.

2. С помощью бумажного полотенца убираем масло со сковороды, делаем минимальный огонь, выкладываем обратно мясо и заливаем сливки, добавляем куркуму и по вкусу соль с перцем.

3. Как сливки начнут густеть, добавляем промытый шпинат и выключаем огонь, перемешиваем и накрываем крышкой на 2 минуты.

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