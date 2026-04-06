Белоснежная глазурь – неотъемлемая часть декора паски. Очень часто не удается приготовить удачную массу – глазурь растекается, трескается, плохо застывает. Для того, чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеальной глазури на паску, которая не трескается и не липнет, опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 5 г

вода – 20 г

сахар – 170 г

вода – 35 г

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой (20 г).

2. Перемешать и оставить на 15 минут.

3. Отдельно в ковшике с толстым дном соединить сахар, воду и лимонный сок.

4. Перемешать и поставить на небольшой огонь, довести до кипения, так, чтобы сахар растворился.

5. Затем добавить желатин, размешать, чтобы он растворился.

6. Перелить смесь в миску и взбить в рыхлую, белую и стабильную массу.

7. По желанию можно покрасить водорастворимым красителем в любой цвет.

