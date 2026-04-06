Как приготовить глазурь на паску, чтобы не трескалась и не липла: самый удачный рецепт
Белоснежная глазурь – неотъемлемая часть декора паски. Очень часто не удается приготовить удачную массу – глазурь растекается, трескается, плохо застывает. Для того, чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления идеальной глазури на паску, которая не трескается и не липнет, опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 5 г
- вода – 20 г
- сахар – 170 г
- вода – 35 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой (20 г).
2. Перемешать и оставить на 15 минут.
3. Отдельно в ковшике с толстым дном соединить сахар, воду и лимонный сок.
4. Перемешать и поставить на небольшой огонь, довести до кипения, так, чтобы сахар растворился.
5. Затем добавить желатин, размешать, чтобы он растворился.
6. Перелить смесь в миску и взбить в рыхлую, белую и стабильную массу.
7. По желанию можно покрасить водорастворимым красителем в любой цвет.
