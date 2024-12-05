Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

Утка или гусь могут стать отличным основным блюдом на новогоднем столе. Но только при условии, что они были приготовлены по правильному рецепту. В противном случае блюдо может быть испорчено из-за слишком твердого и сухого мяса.

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Фудэксперт Светлана Левицкая в Instagram рассказала многие секреты приготовления гуся и утки. Следуя им, мясо птицы никогда не будет сухим и, тем более, твердым. Поэтому смело можно готовить это блюдо на Новый год.

Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

Замачивание птицы

Если у вас есть свой любимый маринад, в котором собираетесь замариновать птицу перед приготовлением, замачиваем ее в воде с солью в пропорции 1:4 на минимум 10 часов. Затем маринуем и оставляем еще на 10 часов.

Если же вы готовите без маринада, в воду, где будет замочена птица, добавляем лавровый лист, черный и ароматный перцы по 10-15 штук каждого. Маринад провариваем, полностью охлаждаем и оставляем птицу в течение 10 часов, а лучше на ночь. После вымачивания мясо тщательно просушиваем.

Начинка для птицы

Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

Начинку для утки или гуся можно использовать любую. Но лучше всего подходит филе и цедра апельсина, а также айва и кислые яблоки.

Перед началом выпекания можно натереть сухим чесноком, если маринада не было. А в рукав для запекания помещаем:

  • Полоски цедры
  • Несколько кусков имбиря
  • Звездочка аниса
  • Гвоздика – 2 шт
  • Несколько веточек тимьяна или розмарина
  • Щедрую горсть кориандра

Запекание птицы

Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

Домашняя птица должна запекаться в рукаве в течение 2,5-3 часов. Гуся или утку следует запекать при температуре 200 градусов в течение первых 15 минут. Далее температуру опускаем до 160 градусов.

Дальнейшие действия

Как приготовить гуся или утку на новогодний стол, чтобы не были твердыми и сухими: секреты от кулинара

После приготовления гуся или утку достаем из пакета или раскрываем рукав, смазываем собственным жиром, которого натекло достаточно и ставим румяниться около 10-15 минут в разогретой до 230 градусов духовке.

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