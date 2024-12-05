Утка или гусь могут стать отличным основным блюдом на новогоднем столе. Но только при условии, что они были приготовлены по правильному рецепту. В противном случае блюдо может быть испорчено из-за слишком твердого и сухого мяса.

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Фудэксперт Светлана Левицкая в Instagram рассказала многие секреты приготовления гуся и утки. Следуя им, мясо птицы никогда не будет сухим и, тем более, твердым. Поэтому смело можно готовить это блюдо на Новый год.

Замачивание птицы

Если у вас есть свой любимый маринад, в котором собираетесь замариновать птицу перед приготовлением, замачиваем ее в воде с солью в пропорции 1:4 на минимум 10 часов. Затем маринуем и оставляем еще на 10 часов.

Если же вы готовите без маринада, в воду, где будет замочена птица, добавляем лавровый лист, черный и ароматный перцы по 10-15 штук каждого. Маринад провариваем, полностью охлаждаем и оставляем птицу в течение 10 часов, а лучше на ночь. После вымачивания мясо тщательно просушиваем.

Начинка для птицы

Начинку для утки или гуся можно использовать любую. Но лучше всего подходит филе и цедра апельсина, а также айва и кислые яблоки.

Перед началом выпекания можно натереть сухим чесноком, если маринада не было. А в рукав для запекания помещаем:

Полоски цедры

Несколько кусков имбиря

Звездочка аниса

Гвоздика – 2 шт

Несколько веточек тимьяна или розмарина

Щедрую горсть кориандра

Запекание птицы

Домашняя птица должна запекаться в рукаве в течение 2,5-3 часов. Гуся или утку следует запекать при температуре 200 градусов в течение первых 15 минут. Далее температуру опускаем до 160 градусов.

Дальнейшие действия

После приготовления гуся или утку достаем из пакета или раскрываем рукав, смазываем собственным жиром, которого натекло достаточно и ставим румяниться около 10-15 минут в разогретой до 230 градусов духовке.

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