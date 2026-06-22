Сырное хачапури в духовке можно приготовить буквально за несколько минут активной работы. Основой для него служит творог, который придаёт текстуре особую нежность, а моцарелла добавляет характерную тягучую сырную начинку. Именно поэтому этот рецепт часто выбирают те, кто ищет быстрые и вкусные домашние блюда без лишних хлопот.

Идея приготовления домашнего хачапури с сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр 5% – 500 г

сыр моцарелла – 200 г

куриные яйца – 4 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала в глубокой миске смешайте творог, три яйца и соль. Половину моцареллы натрите на крупной терке и добавьте в творожную массу.

2. Всё хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. После этого всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть достаточно густым, чтобы сохранять форму во время выпечки.

4. Форму для запекания застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Выложите подготовленную массу и равномерно распределите по поверхности.

5. Сверху посыпьте хачапури оставшейся натертой моцареллой. В центре сделайте небольшое углубление и выложите желток, который после выпечки станет эффектным украшением блюда.

6. Выпекайте хачапури в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут. За это время верх станет золотистым, а сыр хорошо расплавится.

7. Готовое блюдо можно подавать сразу после приготовления. Такое домашнее хачапури получается нежным, ароматным и очень сырным. Рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет быстро приготовить вкусную выпечку без сложных кулинарных процессов.

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