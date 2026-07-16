Домашние хачапури на кефире – отличный вариант для сытного завтрака, обеда или ужина. Для их приготовления не понадобятся дрожжи или духовка, ведь блюдо готовится прямо на сковороде. Благодаря кефиру тесто получается мягким и нежным, а творожная начинка делает выпечку особенно сочной. Такой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи.

Идея приготовления хачапури из теста на кефире опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 450 г

твёрдый сыр – 350 г

кефир (теплый) – 300 г

растительное масло – 3 ст.л.

разрыхлитель – 10 г

куриное яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте тёплый кефир, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной консистенции.

2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в кефирную смесь. Замесите мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам.

3. Разделите тесто на четыре равные части и сформируйте из них шарики. Накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.

4. Для начинки натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте его с яйцом. Полученную массу также разделите на четыре части.

5. Каждый шарик теста раскатайте в круглый пласт. В центр выложите творожную начинку и аккуратно соедините края, формируя закрытый лепешек. Затем осторожно раскатайте его еще раз до желаемой толщины.

6. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Выложите хачапури и готовьте под крышкой на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

7. Готовые хачапури по желанию смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

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