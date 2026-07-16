Как приготовить хачапури в домашних условиях: рецепт из теста на кефире
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Домашние хачапури на кефире – отличный вариант для сытного завтрака, обеда или ужина. Для их приготовления не понадобятся дрожжи или духовка, ведь блюдо готовится прямо на сковороде. Благодаря кефиру тесто получается мягким и нежным, а творожная начинка делает выпечку особенно сочной. Такой рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи.
Идея приготовления хачапури из теста на кефире опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 450 г
- твёрдый сыр – 350 г
- кефир (теплый) – 300 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 10 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте тёплый кефир, соль, сахар и масло. Перемешайте до однородной консистенции.
2. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в кефирную смесь. Замесите мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам.
3. Разделите тесто на четыре равные части и сформируйте из них шарики. Накройте полотенцем и оставьте на 10–15 минут.
4. Для начинки натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и смешайте его с яйцом. Полученную массу также разделите на четыре части.
5. Каждый шарик теста раскатайте в круглый пласт. В центр выложите творожную начинку и аккуратно соедините края, формируя закрытый лепешек. Затем осторожно раскатайте его еще раз до желаемой толщины.
6. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Выложите хачапури и готовьте под крышкой на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
7. Готовые хачапури по желанию смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.
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