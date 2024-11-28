Чебуреки – это блюдо, которое у многих людей ассоциируется с домашним теплом и уютом. Самое главное, во время приготовления таких изделий правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло, получилось хрустящим и золотистым.

Видео дня

Идея приготовления золотистых и хрустящих чебуреков опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником recepty przepisy в Instagram. Неизменным ингредиентом, делающим тесто хрустящим, является водка.

Ингредиенты:

мука – 400 г

соль без горки – 1 ч.л.

кипяток – 200 г

масло – 40 г

водка – 20 г

Ингредиенты для начинки:

фарш – 300 г

соль

перец

лук – 1 большой

чеснок – 1-2 зубчика

холодная вода – 100 г

зелень – по желанию

Способ приготовления теста:

1. К просеянной муке добавить соль, вымешать ложкой.

2. По середине сделать углубление, влить кипяток, растительное масло и водку, вымешать ложкой тесто.

3. После этого замесить. Тесто получится эластичным и не прилипнет к рукам.

4. Завернуть в пленку или пакет и оставить отдохнуть на 20 минут.

5. Для начинки в фарш добавить ранее перемолотый в блендере лук и чеснок.

6. Посолить, поперчить и влить воду. Начинку нужно хорошо перемешать.

7. Тесто разделить на небольшие кусочки по 40-50 г, округлить, раскатать тоненько и сформировать чебуреки привычным для вас способом.

8. Жарить в большом количестве до румяности.

9. Чтобы у готовых чебуреков было побольше пузырьков, во время жарки дополнительно можно полить с помощью ложки одну сторону горячим маслом, пока жарится другая.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: