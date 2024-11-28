Как приготовить хрустящие и золотистые домашние чебуреки: добавьте в тесто один важный ингредиент
Чебуреки – это блюдо, которое у многих людей ассоциируется с домашним теплом и уютом. Самое главное, во время приготовления таких изделий правильно сделать тесто, чтобы оно не впитывало масло, получилось хрустящим и золотистым.
Идея приготовления золотистых и хрустящих чебуреков опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником recepty przepisy в Instagram. Неизменным ингредиентом, делающим тесто хрустящим, является водка.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- соль без горки – 1 ч.л.
- кипяток – 200 г
- масло – 40 г
- водка – 20 г
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 300 г
- соль
- перец
- лук – 1 большой
- чеснок – 1-2 зубчика
- холодная вода – 100 г
- зелень – по желанию
Способ приготовления теста:
1. К просеянной муке добавить соль, вымешать ложкой.
2. По середине сделать углубление, влить кипяток, растительное масло и водку, вымешать ложкой тесто.
3. После этого замесить. Тесто получится эластичным и не прилипнет к рукам.
4. Завернуть в пленку или пакет и оставить отдохнуть на 20 минут.
5. Для начинки в фарш добавить ранее перемолотый в блендере лук и чеснок.
6. Посолить, поперчить и влить воду. Начинку нужно хорошо перемешать.
7. Тесто разделить на небольшие кусочки по 40-50 г, округлить, раскатать тоненько и сформировать чебуреки привычным для вас способом.
8. Жарить в большом количестве до румяности.
9. Чтобы у готовых чебуреков было побольше пузырьков, во время жарки дополнительно можно полить с помощью ложки одну сторону горячим маслом, пока жарится другая.
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