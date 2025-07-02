Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени
Крылышки баффало – золотистые, хрустящие и очень ароматные. И вы легко сможете их приготовить в домашних условиях. Для этого к мясу нужно добавить разнообразные специи, много зелени и сыра. Все запеките в духовке и подайте с отварным картофелем.
Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Саниной (sanina cooks) в Instagram. Блюдо прекрасно подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.
Ингредиенты для крылышек:
- куриные крылышки
- соль
- черный молотый перец
- сушеный чеснок
- копченая сладкая паприка
- сливочное масло
- чеснок
- укроп
- тертый пармезан
Ингредиенты для гарнира:
- розовый картофель (небольшой, в мундирах)
- соль
- сливочное масло
- растительное масло
- укроп
- сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Крылышки замариновать: соль, сушеный чеснок, перец, копченая паприка, немного масла.
2. Отставить на 30 минут.
3. Картофель (в мундирах) сложить в глубокую сковородку, залить водой, чтобы только покрывала, подсолить, накрыть крышкой и варить до готовности.
4. Крылышки поставить в духовку при температуре 200 градусов, режим "гриль верх-низ", 35-40 минут до золотистой корочки.
5. Для соуса растопить сливочное масло.
6. Добавить измельченный укроп, чеснок и щедрую порцию тертого пармезана.
7. Горячие крылышки сразу перемешать в этом соусе.
8. Картофель слить, добавить сливочное масло, сушеный чеснок, укроп, перемешать.
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