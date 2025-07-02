Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

Крылышки баффало – золотистые, хрустящие и очень ароматные. И вы легко сможете их приготовить в домашних условиях. Для этого к мясу нужно добавить разнообразные специи, много зелени и сыра. Все запеките в духовке и подайте с отварным картофелем.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Саниной (sanina cooks) в Instagram. Блюдо прекрасно подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

Ингредиенты для крылышек:

  • куриные крылышки
  • соль
  • черный молотый перец
  • сушеный чеснок
  • копченая сладкая паприка
  • сливочное масло
  • чеснок
  • укроп
  • тертый пармезан

Ингредиенты для гарнира:

  • розовый картофель (небольшой, в мундирах)
  • соль
  • сливочное масло
  • растительное масло
  • укроп
  • сушеный чеснок

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

1. Крылышки замариновать: соль, сушеный чеснок, перец, копченая паприка, немного масла.

2. Отставить на 30 минут.

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

3. Картофель (в мундирах) сложить в глубокую сковородку, залить водой, чтобы только покрывала, подсолить, накрыть крышкой и варить до готовности.

4. Крылышки поставить в духовку при температуре 200 градусов, режим "гриль верх-низ", 35-40 минут до золотистой корочки.

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

5. Для соуса растопить сливочное масло.

6. Добавить измельченный укроп, чеснок и щедрую порцию тертого пармезана.

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

7. Горячие крылышки сразу перемешать в этом соусе.

8. Картофель слить, добавить сливочное масло, сушеный чеснок, укроп, перемешать.

Как приготовить хрустящие крылышки баффало в духовке: добавьте много сыра и зелени

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