Крылышки баффало – золотистые, хрустящие и очень ароматные. И вы легко сможете их приготовить в домашних условиях. Для этого к мясу нужно добавить разнообразные специи, много зелени и сыра. Все запеките в духовке и подайте с отварным картофелем.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Саниной (sanina cooks) в Instagram. Блюдо прекрасно подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Ингредиенты для крылышек:

куриные крылышки

соль

черный молотый перец

сушеный чеснок

копченая сладкая паприка

сливочное масло

чеснок

укроп

тертый пармезан

Ингредиенты для гарнира:

розовый картофель (небольшой, в мундирах)

соль

сливочное масло

растительное масло

укроп

сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Крылышки замариновать: соль, сушеный чеснок, перец, копченая паприка, немного масла.

2. Отставить на 30 минут.

3. Картофель (в мундирах) сложить в глубокую сковородку, залить водой, чтобы только покрывала, подсолить, накрыть крышкой и варить до готовности.

4. Крылышки поставить в духовку при температуре 200 градусов, режим "гриль верх-низ", 35-40 минут до золотистой корочки.

5. Для соуса растопить сливочное масло.

6. Добавить измельченный укроп, чеснок и щедрую порцию тертого пармезана.

7. Горячие крылышки сразу перемешать в этом соусе.

8. Картофель слить, добавить сливочное масло, сушеный чеснок, укроп, перемешать.

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