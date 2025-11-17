Хрустящие куриные крылья с карамельной корочкой – это блюдо, которое легко приготовить дома без сложных ингредиентов или длительного маринования. Такой вариант прекрасно подходит как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Крылья получаются румяными снаружи и мягкими внутри, а легкая сладость в соусе добавляет вкусу выразительности. Рецепт не требует много времени, а основные продукты есть практически на каждой кухне.

Идея приготовления золотистых куриных крыльев с карамельной корочкой опубликована на странице фудблогера dehustatorka в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылья – 1 кг.

паприка копченая – 2 ч.л.

соевый соус – 40 мл.

мед – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

кола – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Промыть крылья, просушить бумажным полотенцем и переложить в глубокую миску.

2. Добавить копченую паприку, соевый соус, мед и измельченный чеснок.

3. Влить колу и хорошо перемешать, чтобы крылья равномерно покрылись маринадом.

4. Переложить крылья вместе с маринадом в рукав для запекания, плотно завязать и оставить на 30 минут.

5. Разогреть духовку до 190 °C. Положить рукав на противень и запекать 20 минут.

6. Аккуратно разрезать рукав, открыть крылья и вернуть в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась румяная карамельная корочка.

7. Готовые крылья выложить на тарелку, дать им немного остыть и подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: