Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
912
Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

Картофель по-деревенски часто получается мягким и разваливается. Но с хрустящей корочкой он будет значительно вкуснее. Для того, чтобы получить идеальный результат, стоит сделать несколько простых действий еще перед запеканием.

Идея приготовления хрустящей картошки по-деревенски опубликована на странице фудблогера romaroma a в Instagram.

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • растительное масло
  • специи: сушеный чеснок, копченая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

1. Отварите картофель 5 минут.

2. Хорошо просушите его.

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

3. Добавьте масло и специи, перемешайте.

4. Выложите на противень с пергаментом.

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

5. Запекайте при 200°C  30 минут.

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

6. Для идеальной корочки готовить еще 5 минут в режиме конвекции.

Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты