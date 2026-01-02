Все рецепты
Как приготовить хрустящую картошку по-селянски: важные нюансы для идеального результата
Картофель по-деревенски часто получается мягким и разваливается. Но с хрустящей корочкой он будет значительно вкуснее. Для того, чтобы получить идеальный результат, стоит сделать несколько простых действий еще перед запеканием.
Идея приготовления хрустящей картошки по-деревенски опубликована на странице фудблогера romaroma a в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- растительное масло
- специи: сушеный чеснок, копченая паприка, перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель 5 минут.
2. Хорошо просушите его.
3. Добавьте масло и специи, перемешайте.
4. Выложите на противень с пергаментом.
5. Запекайте при 200°C 30 минут.
6. Для идеальной корочки готовить еще 5 минут в режиме конвекции.
