Картофель по-деревенски часто получается мягким и разваливается. Но с хрустящей корочкой он будет значительно вкуснее. Для того, чтобы получить идеальный результат, стоит сделать несколько простых действий еще перед запеканием.

Идея приготовления хрустящей картошки по-деревенски опубликована на странице фудблогера romaroma a в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

растительное масло

специи: сушеный чеснок, копченая паприка, перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель 5 минут.

2. Хорошо просушите его.

3. Добавьте масло и специи, перемешайте.

4. Выложите на противень с пергаментом.

5. Запекайте при 200°C 30 минут.

6. Для идеальной корочки готовить еще 5 минут в режиме конвекции.

