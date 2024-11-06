Картофельное пюре – это гарнир, который никогда не утратит своей популярности. Он должен быть воздушным, нежным и наделенным сливочным вкусом. Именно тогда это будет действительно правильное картофельное пюре.

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Для того чтобы блюдо получилось таким, важно не только знать правильные пропорции ингредиентов, но и один секрет, благодаря которому блюдо получится непревзойденным. О чем именно идет речь, рассказали в Buzzfeed.

Как оказалось, трюк, благодаря которому картофельное пюре станет просто идеальным та приобретет нужный вкус, максимально прост. Единственное, что нужно сделать – подогреть молоко или сливки, которые вы собираетесь добавить в картофель.

Холодное молоко или сливки могут повлечь за собой связывание крахмала в картофеле, в результате чего структура блюда станет клейкой. А добавив теплый ингредиент, картофельное пюре всегда будет оставаться рыхлым. Кроме того, добавление теплого молока в картофельное пюре обеспечит сохранение его белого цвета и существенно усилит сливочный вкус блюда.

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