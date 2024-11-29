Картофельное пюре – это не просто толченый овощ с добавлением молока и сливочного масла. Это целое произведение кулинарного искусства, которое каждая хозяйка готовит по-своему.

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Тем не менее, существуют определенные "золотые" правила приготовления картофельного пюре, воспользовавшись которым блюдо раскроет свой вкус по-новому. Именно о них рассказала Mirror Мэри-Фрэнсис Хек, шеф тестовой кухни Bon Appetit.

Первое правило – для приготовления картофельного пюре следует использовать несколько сортов картофеля одновременно. Такой лайфхак значительно улучшит структуру блюда.

Второе правило – всегда мойте картофель до того, как начнете его чистить. После того, как шелуха будет снята – снова промойте картофель под проточной водой.

Третье правило – никогда не погружайте картофель в кипяток. Положите очищенный овощ в холодную воду и медленно нагрейте кастрюлю.

Четвертое правило – добавьте специи в воду, в которой варится картофель для будущего пюре. Овощ впитает в себя ароматы, от чего готовое блюдо станет еще вкуснее.

Пятое, самое важное правило – поддерживайте постоянную температуру варки. Вода должна едва кипеть. Если включить слишком сильный нагрев, то риск того, что овощ развалится на маленькие куски.

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