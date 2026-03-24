Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

Удачные тонкие блины можно приготовить даже без муки. Для этого воспользуйтесь простым следующим рецептом. Внутрь можно завернуть сочную мясную начинку – получится очень вкусно.

Идея приготовления блинов без муки с сочной мясной начинкой опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 6 ст.л. молока
  • соль
  • перец
  • масло для жарки блинов

Ингредиенты для начинки:

  • 600 г фарша
  • 1 луковица
  • 2-3 зубца чеснока
  • соль
  • перец
  • 160 г твердого сыра

Способ приготовления:

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

1. В миске соединить яйца, молоко, добавить соль, перец, перемешать с помощью венчика.

2. Пожарить тоненькие блины.

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

3. К фаршу добавить молотый лук с чесноком, посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымешать.

4. Отдельно натереть сыр.

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

5. Каждый блинчик смазать фаршем и посыпать сыром, свернуть рулетом.

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

6. Переложить на противень, предварительно можно смазать маслом.

7. Поверх тоже выложить немного масла.

Как приготовить идеальные тонкие блины без муки: добавьте внутрь сочную мясную начинку

8. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

