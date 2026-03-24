Удачные тонкие блины можно приготовить даже без муки. Для этого воспользуйтесь простым следующим рецептом. Внутрь можно завернуть сочную мясную начинку – получится очень вкусно.

Идея приготовления блинов без муки с сочной мясной начинкой опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

6 яиц

6 ст.л. молока

соль

перец

масло для жарки блинов

Ингредиенты для начинки:

600 г фарша

1 луковица

2-3 зубца чеснока

соль

перец

160 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. В миске соединить яйца, молоко, добавить соль, перец, перемешать с помощью венчика.

2. Пожарить тоненькие блины.

3. К фаршу добавить молотый лук с чесноком, посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымешать.

4. Отдельно натереть сыр.

5. Каждый блинчик смазать фаршем и посыпать сыром, свернуть рулетом.

6. Переложить на противень, предварительно можно смазать маслом.

7. Поверх тоже выложить немного масла.

8. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: