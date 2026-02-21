Домашние пончики из творога – любимый десерт во многих семьях. Важно не взбивать творог блендером, а именно перетереть его через сито – именно из-за этого изделия будут иметь рыхлую текстуру и нежный вкус.

Идея приготовления рыхлых творожных поничков опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты:

600 г творога

2 яйца

70 г сахара

220 г муки

5 г разрыхлителя

1 г соды (на кончике ч.л.)

сахарная пудра смешанная с сахаром для обваливания пончиков

масло для жарки (количество будет зависеть от емкости для жарки)

Способ приготовления:

1. Творог перетереть через сито (блендером нельзя – именно такая технология важна).

2. Добавить сахар и яйца, перемешать.

3. Всыпать муку с разрыхлителем и содой.

4. Замесить тесто.

5. Оно должно получиться нежным и мягким. Сформировать шарики по 25 г.

6. Обжарить в разогретом масле до золотистости.

7. Проверить нагрелось ли масло можно с помощью зубочистки – погрузить ее, если вокруг образуются пузырьки, можно жарить.

8. Готовые пончики обвалять в смеси сахарной пудры и сахара. К теплым будет браться больше пудры, поэтому здесь смотрите на свой вкус.

