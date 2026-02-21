Как приготовить идеальные творожные пончики к чаю: есть один важный нюанс
Домашние пончики из творога – любимый десерт во многих семьях. Важно не взбивать творог блендером, а именно перетереть его через сито – именно из-за этого изделия будут иметь рыхлую текстуру и нежный вкус.
Идея приготовления рыхлых творожных поничков опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 2 яйца
- 70 г сахара
- 220 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1 г соды (на кончике ч.л.)
- сахарная пудра смешанная с сахаром для обваливания пончиков
- масло для жарки (количество будет зависеть от емкости для жарки)
Способ приготовления:
1. Творог перетереть через сито (блендером нельзя – именно такая технология важна).
2. Добавить сахар и яйца, перемешать.
3. Всыпать муку с разрыхлителем и содой.
4. Замесить тесто.
5. Оно должно получиться нежным и мягким. Сформировать шарики по 25 г.
6. Обжарить в разогретом масле до золотистости.
7. Проверить нагрелось ли масло можно с помощью зубочистки – погрузить ее, если вокруг образуются пузырьки, можно жарить.
8. Готовые пончики обвалять в смеси сахарной пудры и сахара. К теплым будет браться больше пудры, поэтому здесь смотрите на свой вкус.
