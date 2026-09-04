Как приготовить идеальный картофель фри: понадобится один простой ингредиент

Картошку фри легко приготовить дома так, чтобы она получилась с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Для этого понадобится обычный кукурузный крахмал, который поможет сделать брусочки более хрустящими. Есть ещё несколько простых приёмов, которые стоит учесть при приготовлении.

Идея приготовления идеального картофеля фри опубликована на странице hectorjimenezbravo в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

кукурузный крахмал – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

растительное масло – количество, достаточное для фритюра

вода – для варки и охлаждения

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, промойте и нарежьте ровными брусочками. Старайтесь, чтобы они были примерно одинакового размера, чтобы приготовились одновременно.

2. В кастрюле вскипятите воду и слегка посолите её. Опустите туда нарезанный картофель и варите около 3 минут. Долго держать его в воде не нужно, ведь брусочки должны лишь немного размягчиться, но не развариться.

3. После этого быстро переложите картофель в очень холодную воду с кубиками льда. Этот способ поможет остановить процесс приготовления. Через несколько минут достаньте кусочки и тщательно просушите их бумажными полотенцами.

4. Переложите сухой картофель в чистую миску. Добавьте кукурузный крахмал и перемешайте руками или лопаткой, чтобы он тонким слоем покрыл все кусочки. Излишек крахмала не нужен, поэтому важно не пересыпать его.

5. Разложите картофель одним слоем на доске или другой плоской поверхности. Поставьте в морозильную камеру примерно на 50-60 минут. Брусочки должны хорошо остыть и подмерзнуть, но не обязательно полностью замерзнуть.

6. В глубокой сковороде или кастрюле хорошо разогрейте достаточное количество масла для фритюра. Осторожно опускайте картофель небольшими порциями и жарьте до появления равномерной золотистой корочки.

7. Готовый картофель выньте шумовкой и переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Сразу посолите и слегка встряхните, чтобы специи равномерно распределились.

8. Домашний картофель фри лучше всего подавать сразу после приготовления. Он получается румяным и хрустящим снаружи, а внутри остается мягким.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: