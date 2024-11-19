Как приготовить идеальный штоллен на Рождество 2025: топ-3 рецептов
Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, которая готовится с добавлением сухофруктов, цукатов и ароматных специй. Также есть рецепты штоллена с маком, орехами и марципаном. В последние годы этот вид выпечки начали готовить и в Украине и подавать на Рождество.
Представляем топ-3 лучших рецептов штоллена, которые точно понравятся всем, кто попробует хоть кусочек. Одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником emiliya yevtushenko. О другой также в Instagram рассказала кулинар с ником tallykoroleva. А третий рецепт был опубликован на YouTube-канале Лилии Цвит.
Штоллен №1
Ингредиенты для начинки на три штоллена
- Смесь цукатов и сухофруктов – 500 гр.
- Орехи – 200 гр
- Сок апельсина – 500 мл
- Сок лимона – 1 шт
- Цедра лимона – 1 шт
- Коньяк – 100 мл
- Смесь корицы на гвоздики – 2 ч.л.
Ингредиенты для опары
- Молоко – 150 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Свежие дрожжи – 15 гр
- Мука – 150 гр
Ингредиенты на сдобу и тесто
- Яйца – 2 шт
- Сливки от 20% или сметана – 50 гр
- Сахар – 80 гр
- Сахарная пудра – 300 гр
- Ванильный сахар – 12 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Сливочное масло растопленное – 150 гр
- Сливочное масло – 150 гр
- Мука – 420 гр
Способ приготовления
1.Все ингредиенты для начинки, кроме орешков, заливаем водой на настаиваем в течение недели, ежедневно перемешивая.
2. Орешки поджариваем на измельчаем ножом.
3. Соединяем все ингредиенты для опары и откладываем в теплое место на 40 минут.
4. В миске смешиваем сливочное растопленное масло, яйца, весь сахар и соль, сливки, хорошо взбиваем миксером, чтобы сахар растворился.
5. Смешиваем с опарой и добавляем муку. Замешиваем ложкой, затем руками.
6. Перекладываем в миску, накрываем полотенцем и откладываем на 40 мин.
7. Добавляем цукаты и орешки, вмешиваем их в тесто. Можно подсыпать немного муки при замешивании и откладываем снова на 40 мин в теплое место.
8. Делаем обминку теста, делим на 3 части.
9. Каждую часть раскатываем высотой 2 см, закручиваем в рулет и оставляем еще на 20 мин под полотенцем.
10. Выпекаем 160 градусов 60 мин.
11. Еще горячие штоллены щедро смазываем растопленным сливочным маслом со всех сторон и присыпаем сахарной пудрой.
12. Заматываем в пергамент и откладываем до Рождества.
Штоллен №2
Ингредиенты для теста на 2 шт.
- Сливочное масло – 125 гр
- Сахар – 125 гр
- Творог – 125 гр
- Ванилин – 1 уп
- Сок апельсина – 1 шт.
- Цедра апельсина – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 300 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
Ингредиенты для начинки
- Вяленая клюква – 70 гр
- Изюм – 70 гр
- Цукаты – 70 гр
- Вяленое манго – 70 гр
- Миндаль подсушенный – 100 гр
- Клюква свежая – 1 горсть
Способ приготовления
1. За сутки до приготовления залейте сухофрукты ромом или коньяком.
2. Перед началом приготовления откиньте их на дуршлаг и просушите бумажным полотенцем.
3. Сливочное масло взбейте с сахаром, миксером.
4. Добавьте цедру апельсина, сок, яйцо, творог, ванилин. Взбейте дальше до однородной массы.
5. Добавьте в смесь просеянную муку вместе с разрыхлителем, сухофрукты, присыпанные мукой, орехи, изрубленные ножом и свежую клюкву. Замешайте.
6. Тесто выкладываем на присыпанную мукой поверхность и раскатываем прямоугольник.
7. Складываем его пополам и формируем штоллен.
8. Перекладываем штоллен на застеленный пергаментом противень и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов.
9. Как только штоллен окажется в духовке, снижаем температуру до 170 градусов и выпекаем в течение часа.
10. Еще горячие штоллены смазываем сливочным маслом и присыпаем сахарной пудрой.
Штоллен №3.
Ингредиенты для теста на 3 шт.
- Яйца – 2 шт
- Сливки – 50 мл
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Соль – ½ ч.л.
- Сливочное масло 83% – 150 гр
- Мука – 470 гр
- Опара
- Ингредиенты для опары
- Молоко – 150 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Дрожжи – 15 гр
- Мука – 100 гр
Ингредиенты для наполнения
- Курага – 200 гр
- Изюм – 200 гр
- Клюква – 100 гр
- Цедра апельсина – 1 шт
- Корица – 1 ч.л.
- Имбирь – 1 ч.л.
- Кардамон – ½ ч.л.
- Мускатный орех – 1 ч.л.
- Коньяк – 100 мл
- Фундук – 100 гр
- Миндаль – 100 гр
Дополнительные ингредиенты
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахарная пудра – 300 гр
Способ приготовления
1.Составляем сухофрукты в банке, добавляем специи и заливаем их кипятком. Когда вода остынет – сливаем.
2. Добавляем цедру апельсина и специи. Заливаем коньяком или ромом. Закрываем крышкой, перемешиваем и отправляем в холодильник минимум в день.
3. Смешиваем все ингредиенты для опары и откладываем в теплое место на 40 минут.
4. Все ингредиенты для теста комнатной температуры соединяем в глубокую емкость. Сначала вымешиваем ложкой, а затем – руками.
5. Тесто накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 40 минут.
6. Добавляем орехи и сухофрукты. Тщательно вымешиваем.
7. Разделяем тесто на три равные части, каждую из которых раскатываем в прямоугольник и складываем его пополам, а затем закручиваем в рулет.
8. Выкладываем штоллены на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.
9. Выпекаем в течение часа при 160 градусах.
10. Горячие штоллены смазываем растопленным сливочным маслом и присыпаем сахарной пудрой.
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