Штоллен – это традиционная немецкая рождественская выпечка, которая готовится с добавлением сухофруктов, цукатов и ароматных специй. Также есть рецепты штоллена с маком, орехами и марципаном. В последние годы этот вид выпечки начали готовить и в Украине и подавать на Рождество.

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Представляем топ-3 лучших рецептов штоллена, которые точно понравятся всем, кто попробует хоть кусочек. Одним из них в Instagram поделилась фудблогер с ником emiliya yevtushenko. О другой также в Instagram рассказала кулинар с ником tallykoroleva. А третий рецепт был опубликован на YouTube-канале Лилии Цвит.

Штоллен №1

Ингредиенты для начинки на три штоллена

Смесь цукатов и сухофруктов – 500 гр.

Орехи – 200 гр

Сок апельсина – 500 мл

Сок лимона – 1 шт

Цедра лимона – 1 шт

Коньяк – 100 мл

Смесь корицы на гвоздики – 2 ч.л.

Ингредиенты для опары

Молоко – 150 мл

Сахар – 1 ст.л.

Свежие дрожжи – 15 гр

Мука – 150 гр

Ингредиенты на сдобу и тесто

Яйца – 2 шт

Сливки от 20% или сметана – 50 гр

Сахар – 80 гр

Сахарная пудра – 300 гр

Ванильный сахар – 12 гр

Соль – ½ ч.л.

Сливочное масло растопленное – 150 гр

Сливочное масло – 150 гр

Мука – 420 гр

Способ приготовления

1.Все ингредиенты для начинки, кроме орешков, заливаем водой на настаиваем в течение недели, ежедневно перемешивая.

2. Орешки поджариваем на измельчаем ножом.

3. Соединяем все ингредиенты для опары и откладываем в теплое место на 40 минут.

4. В миске смешиваем сливочное растопленное масло, яйца, весь сахар и соль, сливки, хорошо взбиваем миксером, чтобы сахар растворился.

5. Смешиваем с опарой и добавляем муку. Замешиваем ложкой, затем руками.

6. Перекладываем в миску, накрываем полотенцем и откладываем на 40 мин.

7. Добавляем цукаты и орешки, вмешиваем их в тесто. Можно подсыпать немного муки при замешивании и откладываем снова на 40 мин в теплое место.

8. Делаем обминку теста, делим на 3 части.

9. Каждую часть раскатываем высотой 2 см, закручиваем в рулет и оставляем еще на 20 мин под полотенцем.

10. Выпекаем 160 градусов 60 мин.

11. Еще горячие штоллены щедро смазываем растопленным сливочным маслом со всех сторон и присыпаем сахарной пудрой.

12. Заматываем в пергамент и откладываем до Рождества.

Штоллен №2

Ингредиенты для теста на 2 шт.

Сливочное масло – 125 гр

Сахар – 125 гр

Творог – 125 гр

Ванилин – 1 уп

Сок апельсина – 1 шт.

Цедра апельсина – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Мука – 300 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Ингредиенты для начинки

Вяленая клюква – 70 гр

Изюм – 70 гр

Цукаты – 70 гр

Вяленое манго – 70 гр

Миндаль подсушенный – 100 гр

Клюква свежая – 1 горсть

Способ приготовления

1. За сутки до приготовления залейте сухофрукты ромом или коньяком.

2. Перед началом приготовления откиньте их на дуршлаг и просушите бумажным полотенцем.

3. Сливочное масло взбейте с сахаром, миксером.

4. Добавьте цедру апельсина, сок, яйцо, творог, ванилин. Взбейте дальше до однородной массы.

5. Добавьте в смесь просеянную муку вместе с разрыхлителем, сухофрукты, присыпанные мукой, орехи, изрубленные ножом и свежую клюкву. Замешайте.

6. Тесто выкладываем на присыпанную мукой поверхность и раскатываем прямоугольник.

7. Складываем его пополам и формируем штоллен.

8. Перекладываем штоллен на застеленный пергаментом противень и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов.

9. Как только штоллен окажется в духовке, снижаем температуру до 170 градусов и выпекаем в течение часа.

10. Еще горячие штоллены смазываем сливочным маслом и присыпаем сахарной пудрой.

Штоллен №3.

Ингредиенты для теста на 3 шт.

Яйца – 2 шт

Сливки – 50 мл

Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – 1 уп.

Соль – ½ ч.л.

Сливочное масло 83% – 150 гр

Мука – 470 гр

Опара

Ингредиенты для опары

Молоко – 150 мл

Сахар – 1 ст.л.

Дрожжи – 15 гр

Мука – 100 гр

Ингредиенты для наполнения

Курага – 200 гр

Изюм – 200 гр

Клюква – 100 гр

Цедра апельсина – 1 шт

Корица – 1 ч.л.

Имбирь – 1 ч.л.

Кардамон – ½ ч.л.

Мускатный орех – 1 ч.л.

Коньяк – 100 мл

Фундук – 100 гр

Миндаль – 100 гр

Дополнительные ингредиенты

Сливочное масло – 100 гр

Сахарная пудра – 300 гр

Способ приготовления

1.Составляем сухофрукты в банке, добавляем специи и заливаем их кипятком. Когда вода остынет – сливаем.

2. Добавляем цедру апельсина и специи. Заливаем коньяком или ромом. Закрываем крышкой, перемешиваем и отправляем в холодильник минимум в день.

3. Смешиваем все ингредиенты для опары и откладываем в теплое место на 40 минут.

4. Все ингредиенты для теста комнатной температуры соединяем в глубокую емкость. Сначала вымешиваем ложкой, а затем – руками.

5. Тесто накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 40 минут.

6. Добавляем орехи и сухофрукты. Тщательно вымешиваем.

7. Разделяем тесто на три равные части, каждую из которых раскатываем в прямоугольник и складываем его пополам, а затем закручиваем в рулет.

8. Выкладываем штоллены на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут.

9. Выпекаем в течение часа при 160 градусах.

10. Горячие штоллены смазываем растопленным сливочным маслом и присыпаем сахарной пудрой.

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