Лук может стать основой для очень вкусной намазки, если правильно его приготовить. Такая домашняя икра хорошо подходит для бутербродов и простых перекусов. Рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится из того, что есть почти на каждой кухне. Готовое блюдо получается нежным, ароматным и насыщенным по вкусу. Его можно подавать как закуску или быстро сделать из него аппетитные бутерброды.

Идея приготовления вкусной домашней икры из лука на бутерброды опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

лук – около 1 кг.

масло – 5-6 ст.л.

томатная паста – 70 г

вода – примерно 50 мл.

сахар – 1/2 ч.л.

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец – 1/4 ч.л.

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

сливочное масло – 15-20 г

уксус 9% – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Очистите лук, промойте его и нарежьте мелкими кубиками.

2. Разогрейте сковородку с маслом и выложите подготовленный лук.

3. Жарьте на среднем огне, периодически помешивая, пока она не станет мягкой и слегка золотистой. Это займет примерно 20-25 минут.

4. Добавьте к луку соль, сахар, перец и специи. Введите томатную пасту, влейте немного воды и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь и тушите смесь еще 30–40 минут, чтобы она стала густой и насыщенной по вкусу.

5. В конце приготовления добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородности. За несколько минут до готовности влейте уксус, еще раз перемешайте и снимите с огня.

6. Готовую икру можно оставить с кусочками или перебить блендером до кремовой текстуры – так она станет идеальной намазкой для бутербродов. Подавайте с подсушенным хлебом или свежим батоном.

