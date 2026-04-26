Как приготовить икру из лука: можно сделать вкусные бутерброды
Лук может стать основой для очень вкусной намазки, если правильно его приготовить. Такая домашняя икра хорошо подходит для бутербродов и простых перекусов. Рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится из того, что есть почти на каждой кухне. Готовое блюдо получается нежным, ароматным и насыщенным по вкусу. Его можно подавать как закуску или быстро сделать из него аппетитные бутерброды.
Идея приготовления вкусной домашней икры из лука на бутерброды опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – около 1 кг.
- масло – 5-6 ст.л.
- томатная паста – 70 г
- вода – примерно 50 мл.
- сахар – 1/2 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- черный молотый перец – 1/4 ч.л.
- копченая паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- сливочное масло – 15-20 г
- уксус 9% – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Очистите лук, промойте его и нарежьте мелкими кубиками.
2. Разогрейте сковородку с маслом и выложите подготовленный лук.
3. Жарьте на среднем огне, периодически помешивая, пока она не станет мягкой и слегка золотистой. Это займет примерно 20-25 минут.
4. Добавьте к луку соль, сахар, перец и специи. Введите томатную пасту, влейте немного воды и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь и тушите смесь еще 30–40 минут, чтобы она стала густой и насыщенной по вкусу.
5. В конце приготовления добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородности. За несколько минут до готовности влейте уксус, еще раз перемешайте и снимите с огня.
6. Готовую икру можно оставить с кусочками или перебить блендером до кремовой текстуры – так она станет идеальной намазкой для бутербродов. Подавайте с подсушенным хлебом или свежим батоном.
