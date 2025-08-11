Кабачковые оладьи точно не будут жирными и сухими, если запечь их в духовке. Изделия очень быстро запекаются, а также идеально держат форму. Подавать очень вкусно со сметаной или другим любимым соусом.

Идея приготовления запеченных кабачковых оладий в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 500-600 г

морковь – 1 небольшая

консервированная кукуруза – 1/2 банки

творог – 60 г

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль/перец, зелень

Способ приготовления:

1. Кабачки или цуккини натереть.

2. Подсолить и оставить на 5-10 минут, чтобы пустили сок.

3. Очень хорошо отжать.

4. Далее к кабачкам добавить натертую морковь, консервированную кукурузу, натертый сыр, зелень, специи, яйца, муку и разрыхлитель, перемешать.

5. Готовое тесто порционно выложить на противень, застеленный пергаментом. Чтобы оладьи получились более ровные, можно воспользоваться специальной формой, но это не обязательно.

6. Выпекать при температуре 190 градусов 25 минут.

7. По желанию перед выпеканием оладьи можно немного сбрызнуть растительным маслом.

