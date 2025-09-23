Видео дня
Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт
Крем-сыр – лучший продукт для приготовления нежных кремов для десертов. А также намазок, салатов, супов. Стоит отметить, что готовится он очень просто и легко в домашних условиях.
Редакция FoodOboz делится самым легким рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра из замороженного кефира.
Ингредиенты:
- кефир
Способ приготовления:
1. Заморозьте кефир, после извлеките его, разрезав пачку.
2. Переложите замороженный кефир на марлю, дайте всей жидкости сбежать.
Ваш домашний, вкусный крем-сыр готов!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: