Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Крем-сыр – лучший продукт для приготовления нежных кремов для десертов. А также намазок, салатов, супов. Стоит отметить, что готовится он очень просто и легко в домашних условиях.

Видео дня
Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Редакция FoodOboz делится самым легким рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра из замороженного кефира.

Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Ингредиенты:

  • кефир

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир, после извлеките его, разрезав пачку.

Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

2. Переложите замороженный кефир на марлю, дайте всей жидкости сбежать.

Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Ваш домашний, вкусный крем-сыр готов!

Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: самый легкий рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктымолочная продукция

Сейчас мы готовим

Все рецепты