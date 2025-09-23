Крем-сыр – лучший продукт для приготовления нежных кремов для десертов. А также намазок, салатов, супов. Стоит отметить, что готовится он очень просто и легко в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится самым легким рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра из замороженного кефира.

Ингредиенты:

кефир

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир, после извлеките его, разрезав пачку.

2. Переложите замороженный кефир на марлю, дайте всей жидкости сбежать.

Ваш домашний, вкусный крем-сыр готов!

