Куриные крылышки – это особый вид кулинарного искусства, который обожают абсолютно все. Это блюдо можно отведать едва ли не во всех заведениях быстрого питания. Также их можно приготовить дома, где они получатся гораздо вкуснее и мгновенно исчезнут со стола.

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Как приготовить крылышки, чтобы они получились хрустящими и сочными одновременно, в Instagram рассказала фудблогер с ником skorobagatko anna. Как оказалось, это совсем не сложно.

Ингредиенты

Крылышки – 1 кг

Крахмал – 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Приправа к мясу – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для заливки

Сливочное масло – 50 гр

Сыр – 100 гр

Чеснок – 3 зуб

Зелень

Паприка – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Куриные крылышки разрезаем на две части. Просушиваем полотенцами.

2. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты.

3. Обваливаем крылышки в смеси специй и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

4. Поливаем оливковым маслом.

5. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

6. Все ингредиенты для заливки смешиваем в отдельной емкости с натертым сыром.

7. Поливаем крылышки заливкой и тщательно перемешиваем.

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