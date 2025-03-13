Как приготовить культовую сладкую грудку на Пасху: можно положить в корзину на освящение
Одно из самых популярных блюд на Пасху – сладкая грудка. Готовится такая вкусность из молока и яиц. После того, как вся сыворотка отходит, у вас остается очень нежная и мягкая грудка. Ее можно положить в Пасхальную корзину вместе с сыром или вместо него.
Идея приготовления сладкой грудки на Пасху опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л.
- яйца – 10 шт.
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 грамм
Способ приготовления:
1. Отдельно разбить яйца.
2. Взбить немного венчиком.
3. В теплое молоко добавить яйца и сахар.
4. Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.
5. В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю сложенную в несколько слоев и процедить будущий комок.
6. Хорошо замотать и дать хорошо стекать излишней жидкости (7-8 часов будет достаточно).
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