Одно из самых популярных блюд на Пасху – сладкая грудка. Готовится такая вкусность из молока и яиц. После того, как вся сыворотка отходит, у вас остается очень нежная и мягкая грудка. Ее можно положить в Пасхальную корзину вместе с сыром или вместо него.

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Идея приготовления сладкой грудки на Пасху опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

молоко – 1 л.

яйца – 10 шт.

сахар – 90 г

ванильный сахар – 10 грамм

Способ приготовления:

1. Отдельно разбить яйца.

2. Взбить немного венчиком.

3. В теплое молоко добавить яйца и сахар.

4. Варить на маленьком огне, пока не начнет выделяться сыворотка от молока.

5. В отдельный глубокий сосуд выложить сито, на него марлю сложенную в несколько слоев и процедить будущий комок.

6. Хорошо замотать и дать хорошо стекать излишней жидкости (7-8 часов будет достаточно).

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